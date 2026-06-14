"Lamine Yamal está en perfectas condiciones": Luis de la Fuente, técnico de España, confirmó tres regresos

Luis de la Fuente, técnico de España para el Mundial, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, tres futbolistas que empezaron la concentración con problemas de lesiones, ya están recuperados. Si bien no serán titulares en el estreno mundialista ante Cabo Verde este 15 de junio, ya se encuentran en condiciones de sumar minutos.

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles", señaló el entrenador español.

Sin embargo, de la Fuente será precavido con la recuperación de los jugadores y agregó: "Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo".

"Veremos el juego donde nos lleva, las circunstancias del partido, y siempre pensando en que, evidentemente, creemos y queremos que sea una competición larga", explicó. Añadió que "cada partido es muy importante porque, para que sea una competición larga, primero tienes que hacer los deberes en los partidos anteriores".

Sobre el entrenamiento del plantel, el entrenador dijo que "han ido tal cual lo habíamos pensado". De la misma forma, indicó que mantiene la idea que tiene respecto al once inicial para enfrentar a Cabo Verde: "El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella".

Mientras que Lamine Yamal se recupera de una lesión en el isquiotibial de su pierna zurda, Nico Williams hace lo propio con una lesión en la zona isquiosural, también de su muslo izquierdo. Además, ambos jugadores arrastraban un problema de pubalgia. Por su parte, Victor Muñoz tenía afectaciones en el sóleo de su pierna izquierda.

Uruguay vs. España: ¿cuándo se enfrentan?

La selección española debutará este lunes 15 a las 13:00 (hora de Uruguay), frente al seleccionado de Cabo Verde. Los dirigidos por De La Fuente integran el grupo H junto con Arabia Saudita y Uruguay, que se verán las caras a las 19:00.

La recuperación de Yamal, Williams y Muñoz cobra importancia teniendo en cuenta que la Celeste y España serán los encargados de cerrar el grupo en la tercera fecha, que se jugará el próximo 26 de junio a las 21:00. Ambas selecciones llegarán a ese encuentro habiendo enfrentado a los otros dos rivales del grupo, por lo que resultará decisivo para la tabla de posiciones del grupo H.

Con información de EFE