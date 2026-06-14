La casualidad del posteo de Forlán que resurge 16 años después tras retraso del vuelo de Uruguay en el Mundial

El avión encargado de transportar a la selección uruguaya este domingo desde Playa del Carmen a Miami, ciudad en la que jugará sus dos primeros partidos de la fase de grupos del Mundial, se retrasó por falta de documentación a cargo de FIFA. En seguida que se conoció la noticia un posteo de Diego Forlán reapareció en escena.

Cachavacha, elegido el mejor jugador del torneo en Sudáfrica 2010, había denunciado el 10 de junio de ese año, a través de X (en ese entonces Twitter), que el vuelo de la selección uruguaya se había retrasado "un día antes de empezar el Mundial".

"Increíble, a un día de empezar el Mundial, y el chárter se retraso 1 hora, por el momento... Culpables....???? Arriba Uruguay!!", expresaba el entonces 10 de la Celeste, quien domó la Jabulani en aquella Copa del Mundo.

Muchos usuarios de esta red recordaron el mensaje de Forlán y aprovecharon para relacionarlo con lo bien que le fue a Uruguay en 2010, alcanzando las semifinales del torneo, como otra coincidencia simbólica.

La cuenta oficial de AUF se sumó a la replica del viejo comentario y lo compartió con un mensaje: "Algo así".

El premonitorio posteo de Diego Forlán que resurge 16 años después tras retraso del vuelo de Uruguay en el Mundial Foto: Captura.

No es la única coincidencia con el Mundial de Sudáfrica de la que se aferran los hinchas, sino que hay datos más llamativos, como que cada vez que México abrió un Mundial, la Celeste llegó a semifinales.

La primera coincidencia se remonta a México 1970. Aquel torneo comenzó el 31 de mayo con el empate sin goles entre México y la Unión Soviética en el Estadio Azteca. Mientras el anfitrión inauguraba la competencia ante su público, Uruguay iniciaba una destacada participación que lo llevó hasta las semifinales. El equipo dirigido por Juan Hohberg cayó ante Brasil, que luego sería campeón, y finalizó en la cuarta posición.

Cuarenta años más tarde volvió a repetirse la historia. En Sudáfrica 2010, México fue nuevamente protagonista del partido inaugural al enfrentar al seleccionado local en Johannesburgo. El encuentro terminó 1 a 1, pero lo que más recuerdan los uruguayos de aquella Copa del Mundo fue la extraordinaria campaña del equipo de Óscar Tabárez.

Con figuras como Diego Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Lugano, Uruguay alcanzó las semifinales por primera vez desde 1970. La Celeste cayó frente a Países Bajos en esa instancia y terminó ocupando el cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto ante Alemania, aunque dejó una de las actuaciones más recordadas de su historia reciente.

Ahora, en 2026, el destino vuelve a cruzar a México y Uruguay en una curiosa coincidencia estadística. El Tri será nuevamente el encargado de abrir la Copa del Mundo y la Celeste llegará con la ilusión de ser protagonista bajo la conducción de Marcelo Bielsa.