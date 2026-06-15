Dónde ver Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: hora y canales que pasan el partido por el Grupo J

Argentina y Argelia jugarán el martes 16 de junio de 2026 a la hora 22:00 por el Grupo J del Mundial 2026. El partido se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

El encuentro aparece como una instancia importante para empezar a perfilar posiciones en una serie exigente, con dos selecciones de tradición competitiva y estilos distintos. Argentina comienza la defensa del título obtenido en el Mundial 2022 en lo que seguramente será la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

Dónde ver el partido entre Argentina y Argelia en vivo

El partido se podrá seguir por DSports a través de la televisión por cable y también mediante DGO en streaming desde el territorio Uruguayo. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra opción para ver el cruce, al igual que Flow, Disney+ Premium, DAZN, Antel TV y AUF.TV.

El encuentro además se podrá ver gratis desde Uruguay por Canal 5.

La información sobre dónde ver Argentina vs. Argelia será especialmente relevante para los hinchas que quieran seguir el debut o la continuidad de sus selecciones en el certamen desde territorio uruguayo.

Historial entre Argentina y Argelia

En el historial entre estas dos selecciones figura un solo antecedente: fue triunfo argentino, sin victorias argelinas ni empates registrados. En ese único cruce, la selección sudamericana marcó cuatro goles y el conjunto africano convirtió tres, un dato que anticipa un antecedente de alta eficacia ofensiva.

La selección argentina llega respaldada por una trayectoria de enorme peso internacional. Viene de ganar la Copa del Mundo 2022, la tercera en su historia, y de la mano de Lionel Scaloni también viene de ganar la Copa América, pasando a ser la máxima campeona de este torneo (16 títulos). A pesar de contar con algunas bajas previo a este Mundial, Argentina es una de las grandes favoritas a ganarlo todo en 2026.

Lautaro Martínez festejando un gol de Argentina junto a sus compañeros de selección. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP.

Argelia, conocida como Los Zorros del Desierto, representa a la CAF y es uno de los equipos más competitivos del norte de África. Fue campeona de la Copa Africana de Naciones en 1990 y 2019, y en Mundiales dejó una huella recordada al alcanzar los octavos de final en 2014, con una propuesta que combina despliegue físico y calidad técnica.

El contexto del partido conecta ese antecedente de enfrentamientos con el presente del torneo: Argentina buscará imponer su jerarquía internacional, mientras que Argelia intentará sostener su crecimiento competitivo en una cita que vuelve a reunir a selecciones de distintas confederaciones en un escenario de máxima exposición.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.