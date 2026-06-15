Quién es y dónde juega Vozinha, el veterano arquero figura en el estreno mundialista de Cabo Verde ante España

Josimar Dias, más conocido como Vozinha, tiene 40 años y este lunes fue la figura de Cabo Verde, atajando tres pelotas en cinco minutos, sumado a otras intervenciones que le permitieron a su equipo cosechar un punto de oro en el debut mundialista ante España (0-0). Al finalizar del partido, no pudo evitar romper en llanto.

LAS LÁGRIMAS DEL TIBURÓN AZUL



Vozinha no aguantó la emoción tras lograr EL PRIMER PUNTO DE CABO VERDE EN EL #MundialEnDSPORTS.



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El arquero con nombre de un crack de fútbol militaba en el GD Chaves de la Segunda División de Portugal desde julio de 2024, pero se despidió de este club antes de jugar en el Mundial 2026. Mide 1,89 metros y nació en 1986, según Transfermarkt su ficha tiene un valor de 50.000 euros.

Se anota 89 partidos con la selección africana tras debutar en setiembre de 2012 y disputó cuatro ediciones de la Copa Africana. A nivel de clubes jugó en Batuque y CS Mindelense (Cabo Verde); Progresso (Angola); Zimbru Chisinau (Moldavia); Gil Vicente y Chaves (Portugal); AEL Limassol (Chipre); y AS Trencin (Eslovaquia).

40 AÑOS TIENE LA JOVEN PROMESA



Vozinha tapó el remate de Pedri, aunque la jugada estaba anulada por un fuera de juego previo.



España y Cabo Verde igualan sin goles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TAAGSbVpLn — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

¿Por qué le dicen Vozinha? En una entrevista exclusiva para FIFA en 2024, él mismo lo explicó.

"En Cabo Verde nadie me conocía por mi nombre. Al principio no me gustaba, me volvía loco. Pero cuando llegué a Angola, había otro portero llamado Josimar. Así que dije: 'No voy a poner Josimar II en mi camiseta'. Y si en Cabo Verde todos me conocían como Vozinha, ese sería el nombre que se me quedaría", expresó.

En su documento de identidad, Vozinha aparece como Josimar, el mismo nombre del lateral que marcó dos golazos en la selección brasileña durante la Copa Mundial de la FIFA de 1986. Su padre era un fanático del fútbol y quería ponerle el nombre de Valdano, pero como las autoridades caboverdianas no lo permitieron. Así que le pusieron el nombre del lateral derecho brasileño que se convirtió en un ídolo durante la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México.

En una entrevista a ESPN Brasil, explicó de dónde salió su nombre: "Mi padre quería llamarme Valdano, por el delantero argentino Jorge Valdano, del Real Madrid. Pero las autoridades no lo permitieron", confesó.

El próximo rival de Cabo Verde será Uruguay, el próximo domingo 21 de junio, desde las 19 horas de Uruguay.

