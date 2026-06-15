España 0-0 Cabo Verde en vivo: con una sorpresa en el once La Roja abre el grupo de Uruguay en el Mundial 2026

Desde las 13 horas de Uruguay, por el grupo H que conforma la selección uruguaya, España debutará en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con una sorpresa en el once titular, la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.

Además, Luis de la Fuente, entrenador del conjunto español, mantiene su apuesta en el arco por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.

El once de España lo forman Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.



¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

Cabo Verde sale de inicio con: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.

Árbitro. Adham Makhadmeh.

Asistentes. Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle (JOR).

Cuarto. Andres Rojas (COL)

VAR. Joe Dickerson (EEUU)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

La previa

Más de 1.500 fanáticos españoles animaron la previa del debut de la selección española en el Mundial este 15 de junio contra Cabo Verde con una marcha desde la 'Casa de España' hacia el estadio de Atlanta, sede del partido.

Una iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que tuvo buen marco de asistencia entre los aficionados españoles que calentaron el ambiente a 15 minutos caminado desde estadio. Con los colores de la selección española, banderas y globos de la Copa del Mundo, los aficionados llevaron una marcha hacia el estadio escoltados por la policía local.

Aficionados residentes en Estados Unidos y otros que viajaron desde España, entre 1.500 y 2.000, según fuentes de la RFEF, presenciarán el debut en el Mundial ante Cabo Verde con un objetivo en mente, conseguir la segunda estrella de campeona del mundo 16 años después de la primera, en Sudáfrica 2010.

Con información de EFE.