Fernando Muslera: los dos récords que alcanzó en el debut ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

El partido de este lunes entre Uruguay y Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 no fue uno más para Fernando Muslera. El arquero de 39 años volvió a defender el arco de la selección uruguaya en una Copa del Mundo y lo hizo alcanzando dos marcas históricas con la camiseta celeste.

Con su presencia en el debut de Uruguay en el Mundial 2026, Muslera llegó a los 17 partidos disputados en Copas del Mundo e igualó el récord de Edinson Cavani, quien hasta ahora era el futbolista uruguayo con más encuentros mundialistas.

La trayectoria de Muslera en los Mundiales comenzó en Sudáfrica 2010, donde fue titular en los siete partidos de la histórica campaña que terminó con la Celeste en el cuarto puesto. Luego disputó cuatro encuentros en Brasil 2014 y cinco en Rusia 2018, alcanzando los cuartos de final. En Qatar 2022 integró el plantel, aunque no sumó minutos.

Además de alcanzar a Cavani en la cima del ranking de presencias mundialistas, Muslera escribirá otra página dorada en la historia del fútbol uruguayo. En el último día de sus 39 años, con 39 años y 364 días, se transformará en el jugador más longevo en disputar un partido de Copa del Mundo con Uruguay.

De esta manera superará la marca que hasta ahora le pertenecía a Diego Godín, quien jugó ante Corea del Sur en Catar 2022 con 36 años y 281 días. El podio de los futbolistas celestes más veteranos en un Mundial lo completa Obdulio Varela, que enfrentó a Inglaterra en Suiza 1954 con 36 años y 279 días.

Fernando Muslera llegando al debut de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: AUF.

Debutó con la selección uruguaya en octubre de 2009 en aquella recordada victoria de Uruguay 2 a 1 frente a Ecuador en Quito que fue clave para clasificar al Mundial 2010. Muslera fue decisivo en cuartos de final ante Ghana y se lució en la consagración de la Copa América de 2011 en Argentina. Perdió el puesto cuando Diego Alonso se hizo cargo de la Celeste.

A casi 16 años de aquel estreno en Sudáfrica y en la que es su quinta Copa del Mundo, Muslera demuestra una vigencia extraordinaria. El arquero volverá a ser protagonista de la máxima cita del fútbol y tendrá la oportunidad de seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre los grandes nombres de la historia de la selección uruguaya.