Garra celeste: la hinchada uruguaya en Miami ya está pronta para alentar a la selección en el debut del Mundial

La hinchada uruguaya está pronta en Miami para el debut de Uruguay ante Arabia Saudita de hoy lunes. En Miami, los uruguayos se juntaron para alentar a la selección y para apoyar al equipo de Marcelo Bielsa en la previa al partido de esta tarde.

Familias, amigos y uruguayos que hace años viven en Estados Unidos organizaron el clásico "Banderazo" para alentar a la Celeste.

Debut de la selección en el Mundial 2026 y dónde verlo

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. El inicio del encuentro está fijado para las 19:00 horas de Uruguay.

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.