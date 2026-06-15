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El País Ovación Mundial

Garra celeste: la hinchada uruguaya en Miami ya está pronta para alentar a la selección en el debut del Mundial

El banderazo celeste ya es un clásico en la previa a los partidos de Uruguay en cada ciudad que juega la selección. Así se vivió en Miami la previa del partido contra Arabia Saudita.

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Juan Pablo Romero
15/06/2026, 13:18
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La hinchada uruguaya está pronta en Miami para el debut de Uruguay ante Arabia Saudita de hoy lunes. En Miami, los uruguayos se juntaron para alentar a la selección y para apoyar al equipo de Marcelo Bielsa en la previa al partido de esta tarde.

Familias, amigos y uruguayos que hace años viven en Estados Unidos organizaron el clásico "Banderazo" para alentar a la Celeste.

El debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026: armá tu once ideal para el partido ante Arabia Saudita

Debut de la selección en el Mundial 2026 y dónde verlo

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. El inicio del encuentro está fijado para las 19:00 horas de Uruguay.

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

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