El récord que casi le arrebatan a Uruguay en el Mundial 2026: Svanberg se quedó a un segundo del Chengue Morales

Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, luego del empate entre Países Bajos y Japón. La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari —que no los celebró por su ascendencia tunecina— y un tanto conseguido por Mattias Svanberg, segundos después de haber ingresado a los 84 minutos del último partido de la cuarta jornada.

El mediocampista de 27 años, actual jugador del VfL Wolfsburgo de Alemania, anotó a los 17 segundos de entrar al terreno de juego, anotando el segundo gol más rápido de un suplente en toda la historia de la Copa del Mundo, pero sin poder superar al Chengue, el uruguayo poseedor del récord.

¡GOOOOL DE SVANBERG!



Tras la revisión en el VAR, Falcón Pérez convalidó el cuarto gol de Suecia ante Túnez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lC4sghrL9x — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Richard Morales se hizo de la marca en 2002 cuando, en la primera pelota que tocó, anotó a los 16 segundos de su ingreso, lo que sería su único festejo personal en la Copa. Fue ante Senegal, durante el Mundial de Corea y Japón.

Richard Morales. Foto: Archivo El País.

Ese día el equipo que puso entre sus titulares a Álvaro Recoba, Darío Silva y Sebastián Abreu, pero Richard Morales, esperaba en el banco del equipo que dirigía Víctor Púa en los octavos de final.

El equipo africano, una de las revelaciones del torneo que accedería hasta los cuartos de final, se pondría 3 a 0 en solo 45 minutos, con goles de Fadiga y Boupa Diop en dos oportunidades. Uruguay necesitaba cuatro goles en un tiempo para dar vuelta la historia y por eso ingresó el Chengue, histórico delantero de Nacional.

Ni bien empezado el segundo tiempo, el delantero aprovechó un rebote y marcó el 1-3 casi desde el punto de penal en 16 segundos. Un récord en la historia de la Copa Mundial al ser el tanto más rápido anotado por un jugador que ingresaba desde el banco de suplentes.