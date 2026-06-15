Mundial 2026 en vivo hoy 15 de junio: últimas noticias de la selección de Uruguay, partidos y las sorpresas

El Mundial 2026 tiene este lunes 15 de junio su quinta jornada con cuatro partidos de los grupos H Y G, entre ellos el debut de la selección de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami (19:00 horas de Uruguay).
La acción comenzará con el cruce entre España y Cabo Verde (13:00) en Atlanta, y horas más tarde Bélgica y Egipto (16:00) chocarán en el Seattle Stadium.
Luego será el turno de la Celeste y la jornada culminará con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanza en Los Angeles, desde las 22 horas.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
Hoy no es un día más. Hoy juega la Celeste. Pero como cada día, el equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a una nueva jornada de cobertura de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. Con nuestros enviados Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, y con todo el resto del equipo en Montevideo, te invitamos a seguir el minuto a minuto del Mundial 2026 y por supuesto, de la selección de Uruguay. ¡Vamos!