Mundial 2026 en vivo hoy 15 de junio: últimas noticias de la selección de Uruguay, partidos y las sorpresas

El Mundial 2026 tiene este lunes 15 de junio su quinta jornada con cuatro partidos de los grupos H Y G, entre ellos el debut de la selección de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami (19:00 horas de Uruguay).

La acción comenzará con el cruce entre España y Cabo Verde (13:00) en Atlanta, y horas más tarde Bélgica y Egipto (16:00) chocarán en el Seattle Stadium.

Luego será el turno de la Celeste y la jornada culminará con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanza en Los Angeles, desde las 22 horas.