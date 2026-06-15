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Mundial 2026 en vivo hoy 15 de junio: últimas noticias de la selección de Uruguay, partidos y las sorpresas

La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa hace su primera presentación en la Copa del Mundo frente a una selección asiática que ya demostró que no es un rival sencillo de vencer.

El País
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Darwin Núñez en el viaje a Miami de la selección uruguaya.
Darwin Núñez en el viaje a Miami de la selección uruguaya.
Foto: @Uruguay.

El Mundial 2026 tiene este lunes 15 de junio su quinta jornada con cuatro partidos de los grupos H Y G, entre ellos el debut de la selección de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami (19:00 horas de Uruguay).

La acción comenzará con el cruce entre España y Cabo Verde (13:00) en Atlanta, y horas más tarde Bélgica y Egipto (16:00) chocarán en el Seattle Stadium.

Luego será el turno de la Celeste y la jornada culminará con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanza en Los Angeles, desde las 22 horas.

¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!

Hoy no es un día más. Hoy juega la Celeste. Pero como cada día, el equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a una nueva jornada de cobertura de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. Con nuestros enviados Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, y con todo el resto del equipo en Montevideo, te invitamos a seguir el minuto a minuto del Mundial 2026 y por supuesto, de la selección de Uruguay. ¡Vamos!

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