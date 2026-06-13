Lugares gratuitos en Montevideo para ver a Uruguay en el Mundial: de la clásica pantalla de IMPO a un Fan Fest

Se aproxima el debut de la selección nacional en el Mundial 2026, y en los últimos días se confirmaron varios puntos de Montevideo en los que se podrá ver los partidos de Uruguay gratis, entre ellos, el Estadio Centenario.

Cientos de hinchas celestes suelen aglomerarse en la explanada de la Intendencia de Montevideo (IMM) para observar los partidos importantes que son transmitidos a todo el público por la pantalla gigante de IMPO. Sin embargo, en esta ocasión, además de esa opción, hay otros lugares a los que se puede asistir para ver jugar a Uruguay en la fase de grupos del Mundial.

Dónde pasan los partidos de Uruguay de manera gratuita en Montevideo

Este viernes 12 de junio, el restaurante ubicado dentro del Estadio Centenario, 1930 Bar, anunció que transmitirá los partidos de Uruguay con entrada libre.

"Venite a alentar a la selección en casa", anuncia el sitio gastronómico que queda en el estadio que vio a Uruguay campeón del mundo en 1930. Dentro de la propuesta, habrá también música en la tribuna y actividades como juegos, gigantografía, sorteos, subsoccer, futbolitos, cambio de figuritas, y mini fútbol.

1930 Bar, en el Estadio Centenario.

También se pueden ir a ver los tres primeros partidos de Uruguay en el Mundial a las Fan Fest organizadas por la IMM. Los dos lugares son la clásica pantalla de IMPO y el Espacio Modelo, donde se transmitirán los encuentros de manera gratuita y por pantallas "de última tecnología".

Para el partido del lunes frente a Arabia Saudita, en la explanada de la Intendencia se realizará un espectáculo de La Ola Celeste, un conjunto de coros que, según el gobierno montevideano, “interpretarán canciones populares que refieren a la identidad futbolera nacional”. En tanto, en el Espacio Modelo el ingreso será libre pero sujeto al aforo correspondiente al área destinada.

Gente mirando un partido de Uruguay en la pantalla de IMPO. Francisco Flores/Archivo El Pais

Además, la jornada incluirá una propuesta artística protagonizada por el Fata Delgado. En su comunicado, la IMM además detalló que habrá foodtrucks tanto en la explanada como en el Espacio Modelo, como también lugares para intercambiar figuritas de álbumes del Mundial.

Por su parte, la cervecería Cordón Beer, ubicada en la calle Requena 1351 anunció que cortará la calle y colocará una pantalla gigante para armar un Fan Fest para todo el público.