El mensaje de Luis Suárez a su amigo Lionel Messi tras el hat-trick y récord del argentino en Mundiales

Fue un partido histórico el debut de Argentina en el Mundial 2026, porque Lionel Messi hizo los tres goles de la goleada 3-0 a Argelia y alcanzó los 16 del récord del alemán Miroslav Klose, hasta el martes único máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. El astro argentino sigue agigantando su leyenda año a año, partido a partido, gol a gol, y eso es inobjetable.

Finalmente fueron siete récords los que batió Messi en ese partido inolvidable, jugando el sexto Mundial de su carrera con la camiseta albiceleste. Y entre tantos comentarios y elogios que recibió, no faltó el de su amigo Luis Suárez, que comentó la publicación que Messi hizo en su cuenta personal de Instagram.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", escribió el capitán de Argentina junto a varias fotos del partido contra Argelia.

Mientras que el delantero uruguayo y su compañero del Inter Miami le respondió: "SOS CRACK Y UNICO gordo. Que el fútbol te siga disfrutando porque no va haber otro igual".

El festejo de Messi al convertir el primer gol de Argentina en el Mundial 2026. CHARLOTTE WILSON/AFP fotos

El hat-trick de Messi

El primer gol llegó a los 17 minutos: recibió un pase de Rodrigo De Paul entre líneas y remató con potencia al ángulo izquierdo para colocar el 1-0 parcial.

A media hora del final llegó su segundo tanto después de capitalizar el rebote que dejó el golero rival tras el remate de media distancia de Alexis Mac Allister.

Y el tercero llegó a los 76 minutos después de recibir en la medialuna del área y abrir el pie zurdo para definir con precisión contra el palo para convertir la victoria en goleada.

Tres minutos más tarde, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo y el 10 recibió la ovación de los miles de argentinos presentes en Kansas City. Antes de retirarse le dejó la cinta de capitán a Nicolás Otamendi, uno de los que ingresó.

Con ese último tanto superó al brasileño Ronaldo Nazario, quien marcó 15 goles en Mundiales, y quedó en la misma línea que Klose pero teniendo al menos toda la fase de grupos por delante para superarlo.