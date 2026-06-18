Estás trabajando, pero juega la Celeste: el regalo de Uruguay que se llevó una policía en el Mundial 2026

Ya pasó el debut de la Celeste en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y pese al empate 1-1, el equipo que dirige Marcelo Bielsa dejó buenas sensaciones. La actitud en Uruguay no se negocia y se contagia. Los hinchas que colmaron el estadio en Miami tuvieron un gran gesto con una agente de policía. Pero, ¿cómo se dieron cuenta que era uruguaya?

En el partido, Bielsa sorprendió incluyendo a Darwin Núñez y a Federico Viñas en el once inicial pero, en desventaja al entretiempo, el entrenador argentino optó por dejar al delantero del Al-Hilal en el banco para el complemento, pasar al del Real Oviedo como número ‘9’ y darle ingreso a Agustín Canobbio.

Arabia Saudita, que había inquietado con varios córners en la primera mitad y fue así como consiguieron la apertura, casi no pasó la mitad de la cancha en los segundos 45 minutos y fue todo de Uruguay que hizo figura al arquero Mohammed Al-Owais.

La buena energía se contagia y en la tribuna, los hinchas uruguayos también la tuvieron. Las cámaras de la FIFA captaron cómo una agente de la policía de Miami se acercó al público uruguayo, recibió un regalo con una sonrisa y lo colocó en su uniforme.

A la mujer, que aunque mantenía la postura mientras trabajaba, estaba cantando “Cielo de un solo Color”, le regalaron un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vio de qué se trataba, sonrió, le dio un beso para la suerte y lo lució orgullosa en la solaba del bolsillo de su camisa. Seguro que fue uno de los mejores días en su trabajo.

El video se viralizó en el Instagram de FIFA y de la selección uruguaya y la protagonista, Silvia, comentó: "Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera de el paisito querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el GOL, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento".

El próximo domingo, a las 19:00, Uruguay jugará su segundo partido en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Cabo Verde, que viene de empatar son goles ante España en el debut. El encuentro será nuevamente en Miami y quizás esta agente de policía vuelva a tener la suerte de acompañar a su selección y a su país mientras cumple con su deber.