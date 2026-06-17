Edinson Cavani no sigue en Boca Juniors: el Matador llegó a un acuerdo con el Xeneize para rescindir el vínculo

En medio del Mundial, mientras los equipos rearman sus planteles, en Argentina se dio a conocer una noticia muy importante para Boca Juniors y para el fútbol uruguayo ya que Edinson Cavani no continuará en el Xeneize ya que rescindió su vínculo con el club, según confirmaron a Ovación fuentes cercanas al futbolista

El Matador solo había disputado dos partidos en el 2026 y ambos habían sido en febrero por lo que estuvo muy poco tiempo a disposición del cuerpo técnico que encabezó Claudio Úbeda hasta su salida en las últimas semanas en las que se confirmó el arribo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

El paso de Edinson Cavani por Boca Juniors tuvo un total de 81 partidos en tres años. En ellos marcó un total de 28 goles, dio tres asistencias y alcanzó un total de 5.878 minutos disputados. De esta forma disputó un promedio de 72 minutos en cada encuentro.

Según le indicaron a Ovación la idea del Matador es seguir jugando y de hecho su meta es recuperarse para volver a las canchas próximamente. Sin ir más lejos, está realizando un tratamiento que le llevaría entre un mes y un mes y medio más para estar listo.

En el último tiempo, Edinson Cavani se realizó un nuevo bloqueo y además una termolesión, un procedimiento por radiofrecuencia que aplica calor en los nervios que dan sensación de dolor con la intención de tratarlos y que se desactiven.

Cabe recordar que una lesión lumbar es la que tiene a maltraer al histórico atacante de la selección uruguaya que llegó a Boca Juniors a mitad de año de 2023 con el objetivo de cumplir su sueño de vestir la camiseta del Xeneize. "Entre una vértebra y otra tiene un cayo o quiste que se fue formando y aprieta un nervio", le habían indicado a Ovación a principios de este mes.