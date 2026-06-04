Edinson Cavani se realizará una microcirugía buscando volver a jugar en Boca Juniors: el tiempo de recuperación

Edinson Cavani se someterá a una microcirugía en la zona lumbar buscando retornar a las canchas con Boca Juniors, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación. Por estas horas trabajan para coordinar la fecha y la hora de la intervención, que busca evitar un nuevo bloqueo.

"Entre una vértebra y otra tiene un cayo o quiste que se fue formando y aprieta un nervio", indicaron acerca de la lesión que le ha impedido estar a la orden en la mayoría de los partidos del semestre.

De hecho, el delantero uruguayo de 39 años solo ha podido jugar 104 minutos con el Xeneize, que estuvieron distribuidos en dos partidos por el Torneo Apertura argentino.

Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @cavaniofficial21.

La idea del Matador es aprovechar el parate de la Primera División de AFA por la disputa del Mundial 2026 para avanzar en su recuperación, que tiene dos objetivos primordiales: regresar a las canchas y mejorar su calidad de vida.

El lapso estimado que deberá estar fuera de la actividad a partir de la intervención oscila entre un mes y medio y dos, según le trasladaron a Ovación.

Edinson Cavani y su futuro: no evalúa el retiro y confía en volver a jugar

Más allá de algunos rumores que circularon, Cavani no evalúa su retiro de la actividad profesional en este momento. Por el contrario, confía en su recuperación y está enfocado en respetar su contrato vigente con Boca, que vence el próximo 31 de diciembre.

Por el momento el área deportiva del club no le ha comunicado ninguna intención de que salga y él desea volver a verse compitiendo con la camiseta azul y oro.

"Comenté ya que quiero terminar en Boca, y eso lo voy a respetar. Veremos en un futuro, pero creo que mi carrera la voy a terminar en Boca",le dijo el exatacante de la selección al medio A24 en diciembre del 2025. Esa afirmación continúa reflejando el deseo del futbolista, que también sabe lo dinámico que es el fútbol y los distintos escenarios que se pueden presentar.

Edinson Cavani en una práctica con Boca Juniors. Foto: Prensa Boca.

El primer semestre de Boca estuvo lejos de ser el esperado: quedó eliminado en los octavos de final del Apertura tras caer 3-2 frente a Huracán en La Bombonera y no logró su cometido de avanzar en la Copa Libertadores, por lo que debió conformarse con los playoffs de Sudamericana.

Allí tendrá como rival a O'Higgins en una llave de ida y vuelta que se abrirá el 23 de julio en Buenos Aires y se cerrará una semana después en el Estadio Codelco El Teniente, que está situado en Rancagua, Chile.