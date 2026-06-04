Murió José Sanfilippo, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino y de recordado pasaje por Nacional

José Francisco Sanfilippo, exjugador de Nacional, murió este jueves en Buenos Aires, a los 91 años. La noticia fue confirmada a La Nación desde San Lorenzo de Almagro, club del que a partir de hoy se transformó en leyenda. Para todos era “el Nene”. Sinónimo de gol, fue un delantero implacable: aún hoy sigue siendo el máximo artillero de la historia del Ciclón, el club con el que ganó varios títulos y donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

El polemista verborrágico en el que se convirtió décadas después de su retiro como futbolista no tapa al jugador brillante, al hombre que dentro del área resolvía en décimas de segundos, al artista que gastó las gargantas de Boedo hasta llegar a la impresionante cifra de 205 tantos con la camiseta azulgrana.

San Lorenzo, en sus redes sociales, publicó: “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene”.

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo.



Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones.



Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 4, 2026

También por esa misma vía se expresó Nacional, club al que Sanfilippo defendió entre los años 1964 y 1965: "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo @SanLorenzo. QEPD".

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo.



Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo @SanLorenzo.



QEPD pic.twitter.com/96IJNUDscg — Nacional (@Nacional) June 4, 2026

El paso de el Nene por el club uruguayo tenía un solo objetivo: ganar la Copa Libertadores por primera vez en la historia. Nacional lo fue a buscar ya que era un goleador tremendo pero muy egocéntrico y conflictivo. De San Lorenzo pasó a Boca Juniors y en el Xeneize le fue bien, pero un día le pegó al técnico porque no lo puso. Eso provocó su salida del club y ahí apareció en escena el albo.

Ya con la camiseta Tricolor, Sanfilippo hizo una gran gira por Europa anotando goles de todos los colores. A la vuelta del Viejo Continente, Nacional le ganó la semifinal de ida a Colo Colo de Chile y antes de la revancha, el equipo uruguayo jugó un amistoso con Vasco da Gama pero sobre el final, Fontana, zaguero del conjunto brasileño, lo quebró y el argentino no pudo jugar la final que Nacional perdió con Independiente de Avellaneda.

José Francisco Sanfilippo, un obsesivo y perfeccionista

“Yo me preparé y perfeccioné desde chiquito y es lo que me preocupa de los pibes actuales: se tienen que dar cuenta de que para ganar dinero hay que hacer un gran sacrificio en las inferiores, luego existe una lucha por trepar y después tenés 10 años en la Primera y ahí hay placeres, mujeres, viajes, trasnoches, bebidas, equis, equis, y si no la sabés aprovechar, perdiste, porque a los 34 años, te hacen como te hacían en Rusia: te ponen la cabeza, cae la guillotina y pum…“, dijo hace una década en una entrevista con la revista El Gráfico, con su particular estilo.

Fue Nene desde siempre. Desde que su papá, Horacio, le gritaba “dale, nene; corré, nene”, mientras el pequeño José competía en las inferiores de San Lorenzo. Y el apodo le quedó para siempre.

Paradojas de la historia, se crio en Saraza y Bonorino, a pocas cuadras de donde San Lorenzo tiene hoy su estadio. El Sanfilippo chiquito jugaba donde encontraba lugar, en cualquiera de las canchas de los descampados donde el barrio de Flores baja hacia el sur. También jugaba para el equipo de la iglesia de la Medalla Milagrosa, cuyo cura le conseguía zapatillas y todo lo que necesitaba. Pero a los 13 años, le fue de frente: “Padre, no puedo jugar más, entré en San Lorenzo y me voy a dedicar con todo a eso. Necesito triunfar en el fútbol para ayudar a mi viejo”. Y se dedicó a San Lorenzo, el equipo de su vida, al que su papá lo llevaba a ver cada vez que podía.

Obsesivo y perfeccionista, era una máquina de entrenamiento para reducir el margen de error dentro del área. Hasta se había armado en el fondo de la casa una especie de jaulón para practicar definición. Decía que eso había sido fundamental para desairar a los arqueros. René Pontoni fue su mentor y consejero, además de compañero en el final de su carrera.

El momento de la firma. José Sanfilippo, rodeado de allegados y seguramente algunos curiosos, pide pase para Nacional en 1964. Foto: Archivo El País.

Para Sanfilippo, no había grises. Siempre dijo lo que sentía y pensaba. Como cuando lo confrontó a Toto Lorenzo, su entrenador en el Ciclón porque lo mandó a marcar a un rival. Sin embargo, para el Nene, Lorenzo fue el peor y el mejor técnico que tuvo. Lo dirigió en el 61 y en el final de su carrera, en el bicampeonato de 1972; también, en la selección argentina.

San Lorenzo fue su vida. Anotó 205 goles, una marca que difícilmente sea superada alguna vez. Fue el máximo goleador del fútbol argentino por cuatro años consecutivos, entre 1958 y 1961. Su mejor registro fue en 1960, con 34 goles en 40 partidos jugados.

En el Ciclón tuvo un primer paso que duró una década, entre 1953 y 1962. Posteriormente, su carrera lo llevó a un fugaz paso por Boca y luego a Nacional, Banfield y Bangú y Bahía, de Brasil. Como no podía ser de otra manera, se retiró en el club de Boedo, en 1972, a los 37 años.

Amaba el Viejo Gasómetro y su demolición, en agosto de 1981, le significó un gran dolor. A tal punto que se quedó con varios tablones con los que armó una pequeña tribuna que colocó en su quinta.

José Sanfilippo en una visita al Gran Parque Central en 2011. Foto: Archivo El País.

Además de San Lorenzo, la otra pasión de Sanfilippo fue el peronismo. A tal punto que fue uno de los integrantes de la comitiva que fue a buscar a Juan Domingo Perón a Europa y llegó a nuestro país el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio. Sanfilippo se hizo peronista de niño, participó de los Campeonatos Evita y fue amigo de dos de los líderes sindicales más importantes de la historia: Lorenzo Miguel y José Ignacio Rucci, ambos fanáticos de San Lorenzo.

“Cuando el capitán de la nave anunció que estábamos llegando a territorio argentino comenzamos a cantar la Marcha Peronista. Y creo que también cantamos el Himno nacional. Pero sorpresivamente estuvimos girando dos horas en el aire antes de aterrizar. La pasamos fulero. Empezamos a mirar por las ventanillas. Yo tenía 37 años, dos hijos y me asusté. Estaban los militares (el gobierno de Agustín Lanusse) y uno no sabía si un loco podía agarrar una avioneta y estrellarse contra el avión que estábamos. Finalmente aterrizamos, eran las 11 de la mañana”, recordó Sanfilippo años más tarde al diario La Prensa.