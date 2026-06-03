Miguel Merentiel y Edinson Cavani se quedaron sin técnico: Boca Juniors confirmó la salida de Claudio Úbeda

Boca Juniors, equipo que cuenta con los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani, oficializó este martes la salida de su director técnico Claudio Úbeda, que no seguirá luego de la dura eliminación del club en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El contrato de Úbeda con el Xeneize expiraba el 30 de junio, y la prensa argentina daba por hecho desde hace días que por los malos resultados no le propondrían una renovación.

"Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", señaló el club en un escueto comunicado difundido en sus redes sociales.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

El técnico de 56 años se despide así sin títulos y con tres eliminaciones en su breve ciclo en la institución azul y oro. Úbeda había asumido como entrenador de Boca tras la muerte en octubre pasado de Miguel Ángel Russo, de quien era el primer asistente.

En sus ocho meses en el cargo, dirigió 32 encuentros, con un balance de 17 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. Sus mejores recuerdos fueron las victorias en dos superclásicos ante River Plate y una racha de 14 partidos invicto.

Sin embargo, con él al mando Boca fue eliminado tres veces en La Bombonera: en la semifinal del torneo Clausura 2025 ante Racing, en los octavos de final del Apertura 2026 frente a Huracán y contra la Universidad Católica de Chile la semana pasada por la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: AFP.

Tras su salida, el club que dirige Juan Román Riquelme busca a un nuevo conductor que ayude a acabar una sequía de títulos de más de tres años, cuando Boca Juniors alzó la Supercopa Argentina 2022.

El Xeneize, que no levanta la Copa Libertadores desde 2007, buscaba esta temporada su séptimo título para alcanzar a Independiente de Avellaneda como máximos ganadores del principal torneo de clubes de la Conmebol.

Sus dos últimos intentos en finales terminaron en sonoras derrotas: en 2018 sucumbió ante su archirrival River Plate en el Santiago Bernabéu y en 2023 el Fluminense lo devoró en el Maracaná.

El próximo desafío internacional para Boca será la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a O'Higgins de Chile en los playoffs por un lugar en los octavos de final. La Sudamericana, sin embargo, no le resulta ajena a Boca como consuelo inmediato, ya que conquistó el torneo en 2004 y 2005.

De esta manera, Merentiel y Cavani tendrán nuevo entrenador para la segunda parte de la temporada. Los números de ambos futbolistas uruguayos han sido muy dispares: la Bestia lleva jugados un total de 21 encuentros en los que marcó seis goles y brindó dos asistencias. En tanto que el Matador tiene tan solo dos partidos en su haber a raíz de una lesión en la espalda que le ha imposibilitado estar a la orden.

Con información de AFP