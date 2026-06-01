Muslera visitó a Sportivo Bella Italia con Mauro Méndez y el Ruso Ascacibar: qué une al actual Boca con el club

Cada vez que Fernando Muslera se encuentra en Uruguay, hace una visita obligada: va a un entrenamiento del Sportivo Bella Italia, club que milita en la Divisional C del fútbol uruguayo y tiene al arquero de Estudiantes de La Plata como uno de sus principales accionistas. Esta vez, fue acompañado de un actual jugador de Banfield y otro de Boca Juniors, ambos excompañeros en el Pincha.

La idea de invertir en el club para Muslera llegó a través de un viejo anhelo de uno de sus amigos personales, Rodrigo Lubetkin. El actual presidente de la Sociedad Anónima Deportiva del Tano, recibió al arquero y a sus dos invitados: Mauro Méndez y el Ruso Santiago Ascacibar.

Méndez surgió de Montevideo Wanderers al igual que Muslera y Bella Italia, gracias al arquero, ha celebrado nexos con el equipo Bohemio que puedan hacer crecer a ambos clubes en el futuro. La pretemporada del Sportivo fue en el complejo de Estudiantes de La Plata en City Bell y allí jugaron amistosos ante el Pincha y frente a Acassuso.

Entre los futbolistas de Sportivo Bella Italia hay varios con pasado en Primera División como Sebastián Gorga (Nacional), Alejandro González (Peñarol), Matías Malvino (Defensor Sporting) y Jorge Zambrana (River Plate).

La conexión con Estudiantes de La Plata es innegable y hay dos exjugadores del Pincha en el equipo. Deian Verón, hijo de Juan Sebastían (presidente de Estudiantes), se sumó esta temporada junto a Mariano Ascacíbar, hermano de Santiago (jugador de Boca Juniors) y eso explica la especial visita del Rusito al entrenamiento de Sportivo.

Bella Italia, que cuenta con un gran complejo deportivo en Mercedes, Departamento de Soriano, está en posición de clasificación en la Serie C de la Divisional C y este fin de semana venció por 1-0 a Villa Teresa. La visita de Fernando Muslera, Mauro Méndez y el Rusito Ascacíbar, trajo suerte.