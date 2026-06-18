Sanabria camino a la titularidad: del récord que tiene en Uruguay al canto de Drexler y el dinero que fue a Nacional

Juan Manuel Sanabria tiene todo para ser titular contra Cabo Verde. Y no es ninguna sorpresa. “Este chico Sanabria, que está viniendo ahora, es un jugador lleno de condiciones, a todos los niveles: muy rico técnicamente, nadie tiene más ritmo que él, juega de lateral, de interior, de extremo, un jugador lleno de condiciones. Tiene condiciones físicas, técnicas, de carácter, de intelectualidad, de comprensión de juego, todo”, decía Marcelo Bielsa antes de que Juan Manuel debutara en la mayor de la selección uruguaya.

Fue capitán y habitual figura del Atlético San Luis, lo llamaron grandes equipos como América y Monterrey, pero el chico nacido en Florida optó por ir a jugar a la MLS de Estados Unidos, al Real Salt Lake. Quería un cambio de aire, una variante de liga. Lo adquirieron por 5.3 millones de dólares y durante este primer semestre del 2026 en varias oportunidades fue elegido el mejor jugador del partido e incluso estuvo en consideración para ser parte del equipo de las estrellas. Es el único futbolista de su equipo en estar en el Mundial, y uno de los 45 de la MLS que representa a su país en la Copa.

Sanabria en acción contra Arabia Saudita. Foto: Uruguay.

Entró muy bien para jugar el segundo tiempo contra Arabia Saudita, y eso le permitió confirmarle al técnico todo lo que él veía de Juanma, pero en la cancha y ni más ni menos que en su debut mundialista; es que pese a que estuvo en la prelista de Qatar, no fue ratificado luego por el técnico Diego Alonso.

Desde que llegó al Salt Lake, es uno de los jugadores de mejor rendimiento físico, algo que lo pone a la vanguardia también en la selección. Ha aumentado un km promedio más de recorrido desde que está en Estados Unidos (ya supo dar cuatro asistencias), y se destaca por sus dotes físicos, su velocidad y la técnica en carrera. No solo corre más, sino que lo hace más a alta velocidad, en mediciones que se realizan habitualmente en el alto nivel rendimiento del fútbol.

El Real Salt Lake es parte de un grupo de propietarios de otros equipos del mundo que involucra al Crystal Palace de Inglaterra, el Augsburgs de Alemania, el Estoril de Portugal o el Ado den Haag de Países Bajos -entre otros- por ello, por más que tiene contrato hasta 2030, es probable que en el corto o mediano plazo se vaya a jugar a Europa, a uno de estos clubes. A sus 26 años, allegados al futbolista y a su actual equipo, estiman que tiene proyección para jugar en Premier League o Bundesliga.

Juan Manuel, que está casado con Natalia y cuando estaba en San Luis Jorge Drexler le dedicó un tema a él vestido con su camiseta, ya rompía los ojos desde niño porque en el Nacional de Florida jugaba de todo, agarraba la pelota en su cancha, se asociaba con compañeros y terminaba haciendo un gol y siempre quería el balón. Así llegó a Nacional, donde fue campeón de la Libertadores Sub 20 de 2018 y tiene el récord de la mayor cantidad de partidos jugados en las juveniles de Uruguay ya que pasó por la Sub 15, 17, 20 y 23 (en algunas categorías fue capitán).

Así fue que llegó al Atlético Madrid muy jovencito, cuando tenía 18, (antes, con 15 años, había sido invitado a entrenar en el Liverpool inglés), donde debutó en la Copa del Rey y fue al banco de suplentes en algunos partidos cuando los Colchoneros ganaron LaLiga de la mano de un tal Luis Suárez. También estuvo en el equipo que goleó 7-3 a Real Madrid en Estados Unidos, en un resultado que fue histórico.

Sanabria en el Liverpool inglés, en 2015. Foto: gentileza.

Juan Manuel Sanabria marcando a Benzema.

El floridense, que es hermano de Lucas -también futbolista-, se destaca por ser polifuncional; durante mucho tiempo jugó como interior por izquierda en un 4-3-3, aunque también lo hizo de extremo y con el entrenador André Jardine fue con el que comenzó a jugar de lateral. Y dio en la tecla, ya que fue la venta más cara de la historia del San Luis, hecho por el que Nacional recibió 140.000 dólares por mecanismo de solidaridad.