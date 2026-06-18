¿Qué pasó con el papá de Lionel Messi? El comunicado sobre de la salud de Jorge Messi

Mientras Lionel Messi disfruta de su sexta Copa del Mundo y lo hizo con un espectacular estreno anotando tres tantos en la goleada de la selección de Argentina frente a la selección de Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, en suelo argentino este jueves circularon versiones acerca del estado de salud de Jorge, padre del futbolista.

Ante esta situación, la familia Messi divulgó un comunicado en el que expresó que si bien Jorge Messi y pidió no dar crédito a versiones ajenas a su entorno cercano, cuestionó la difusión de rumores y reclamó respeto por la privacidad durante este momento.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comienza diciendo el comunicado que se viralizó de inmediato y agrega: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", prosigue.

La carta continuó haciendo referencia a la situación y dice: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad".

"La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", agrega la comunicación para seguir: "Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".

Comunicado de la familia de Lionel Messi. Foto: Difusión.

Cabe recordar que el 10 de la selección de Argentina se despachó el martes con un hat-trick en el estreno del equipo de Lionel Scaloni que goleó 3-0 a la selección de Argelia en Kansas City, donde con esos tres gritos, el rosarino se transformó en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo junto al alemán Miroslav Klose.

Messi, con 16 goles, superó a Kylian Mbappé, quien el mismo martes había debutado con una victoria frente a Senegal por 3-1 anotando dos tantos para llegar a 14 en la previa del juego de la albicelste que por la noche sumó de a tres con esa fantástica producción del 10 que tras el encuentro se emocionó e hizo referencia a una situación personal: "Pasé días complicados".