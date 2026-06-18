Alerta en Argentina: desaparece una cápsula con cesio-137 radiactivo y crece la preocupación

Las autoridades de Rosario (Argentina) investigan la desaparición de una cápsula con cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi), un material radiactivo utilizado para la calibración de equipos de medicina nuclear.

El faltante fue detectado en un instituto médico ubicado en la calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad, y derivó en la activación de una alerta nacional debido a la naturaleza del elemento involucrado.

De acuerdo con la denuncia presentada ante las fuerzas de seguridad, la fuente radiactiva se encontraba almacenada dentro de un contenedor blindado de plomo especialmente diseñado para impedir la liberación de radiación al exterior. La cápsula era utilizada en tareas técnicas vinculadas al funcionamiento de equipamiento médico especializado.

La investigación busca determinar en qué momento desapareció el material y quién fue la última persona que tuvo contacto con él. Los investigadores trabajan sobre los registros internos del establecimiento y analizan los movimientos realizados en el sector donde se encontraba guardada, al que solo tenían acceso cuatro personas.

Cómo se detectó el faltante

Según trascendió, el hallazgo ocurrió cuando personal técnico intentó acceder a la fuente radiactiva para realizar tareas de calibración sobre uno de los equipos del centro médico. Fue entonces cuando advirtieron que la cápsula ya no estaba en el lugar donde había sido almacenada.

La última utilización registrada del elemento había ocurrido varios días antes. Tras ese procedimiento, el material habría quedado guardado dentro de su caja de protección sobre una mesada del laboratorio, en un área con acceso restringido principalmente a técnicos especializados.

Uno de los puntos que intenta esclarecer la investigación es si existieron fallas en los controles internos o si alguien retiró el dispositivo sin autorización. También se procura establecer si existen registros audiovisuales que permitan reconstruir lo ocurrido.

Qué es el cesio-137 y para qué se utiliza

El cesio-137 es un isótopo radiactivo empleado desde hace décadas en distintos ámbitos científicos, industriales y médicos. En el campo de la salud suele utilizarse para calibrar instrumental de medicina nuclear y, en el pasado, tuvo aplicaciones en tratamientos de radioterapia.

Se trata de un material que emite radiación beta y gamma, por lo que su almacenamiento y transporte requieren estrictas medidas de seguridad. Por ese motivo, las fuentes radiactivas suelen mantenerse encapsuladas y dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación.

Especialistas remarcan que, mientras el encapsulado permanezca intacto y protegido, el riesgo para la población es muy bajo.

Tratamiento de radioterapia. Foto de Archivo.

Cuáles son los riesgos de una manipulación indebida

La principal preocupación de las autoridades radica en la posibilidad de que la cápsula sea manipulada por personas que desconozcan su contenido.

La radiación gamma emitida por el cesio-137 puede atravesar tejidos y diversos materiales. Una exposición prolongada a una fuente desprotegida podría provocar quemaduras por radiación, daños en órganos internos, alteraciones en la médula ósea y un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades oncológicas a largo plazo.

Por esa razón, los expertos insisten en que cualquier persona que encuentre un objeto metálico sospechoso o un contenedor compatible con la descripción difundida por las autoridades no debe abrirlo, manipularlo ni intentar trasladarlo por sus propios medios.

Centro de salud. Foto de Archivo.

Accidente en Goiânia

El antecedente más grave de un hecho similar es el llamado “accidente radiológico de Goiânia”, en Brasil, que se retrata en "Emergencia Radioactiva", producción audiovisual de Netflix.

El accidente radiológico de Goiânia, ocurrido en septiembre de 1987 en Brasil, es considerado el mayor desastre de contaminación radiactiva de la historia fuera de una instalación nuclear. La tragedia comenzó cuando dos recolectores de chatarra ingresaron a una clínica de radioterapia abandonada y retiraron un equipo médico que contenía cesio-137, una sustancia altamente radiactiva utilizada en tratamientos contra el cáncer.

Por La Nación/GDA