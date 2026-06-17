Tragedia en Perú: al menos 11 muertos y 20 heridos tras el vuelco de un ómnibus en la Carretera Central

Un trágico accidente de ómnibus en Perú provocó la muerte de 11 personas y dejó a otras 20 heridas tras volcar en la Carretera Central, en la provincia de Leoncio Prado, durante la noche del martes. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 23:30 hora local (21:30 de Uruguay) del martes, cuando el vehículo de la empresa Real Chankas se salió de la calzada en una zona montañosa mientras realizaba la ruta desde Pucallpa con destino a Lima.

El trayecto, que requiere atravesar la cordillera de los Andes, comenzó a las 22:00 horas (20:00 en Uruguay) en la localidad de Pucallpa. Según detalló el canal estatal TV Perú, apenas hora y media después de iniciar el viaje, la unidad sufrió el siniestro a la altura del distrito de Hermilio Valdizán.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por las autoridades locales, el conductor se despistó y perdió el control del ómnibus debido a un supuesto exceso de velocidad. De todas formas, las causas exactas que provocaron el vuelco del rodado aún se investigan.

Operativo de asistencia y traslado de las personas heridas

Luego de registrarse el impacto, los agentes de la Policía Nacional de Perú se trasladaron de forma urgente al lugar del accidente para coordinar las tareas de rescate. A su vez, varios vecinos de la zona también intentaron auxiliar a las víctimas atrapadas en el vehículo.

Las personas heridas, entre las cuales se confirmó que se encuentra un bebé de un año, recibieron las primeras atenciones en el sitio y luego fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Tingo María, una ciudad perteneciente a la región de Huánuco. Por el momento, las autoridades locales señalaron que las víctimas mortales aún no han podido ser identificadas.

Vuelco de ómnibus en Perú Foto: captura/TvPerú

Con información de EFE