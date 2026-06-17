Recta final en Perú: Keiko Fujimori comienza a perfilar su triunfo y Roberto Sánchez llama a movilizarse

La candidata derechista Keiko Fujimori sigue al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió su ventaja sobre el oficialista de izquierda Roberto Sánchez, según resultados actualizados difundidos ayer martes.

Con 99% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35 mil votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Para declarar un ganador deben ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 256.000 votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio. La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”.

En paralelo el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, que no fueron precisadas por la organización política.

El candidato presidencial peruano del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante el cierre de su campaña en Lima Foto: AFP

Un comunicado del partido de Sánchez hizo un llamado a la “más amplia unidad” de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares para conformar y fortalecer el Frente Patriótico Popular desde sus bases.

La “gran movilización nacional”, como la denomina Juntos por el Perú, espera la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país, con una concentración a la tarde del viernes en el parque Campo de Marte, del distrito de Jesús María, en Lima. Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez convoca a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.

El grupo político de izquierda denunció en su comunicado la “falta de transparencia” de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de “irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas” que atentan contra la justicia electoral y “la voluntad soberana del pueblo peruano”. Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y se ha evidenciado la existencia de “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.

“No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”, apuntó.

Esta postura del partido de Sánchez refleja un cambio en su posición respecto al escrutinio. Hace una semana, cuando Sánchez lideraba el conteo, anunciaron que respetarían el veredicto sea quien fuese el ganador. Juntos por el Perú convocó a una marcha de protesta este viernes en Lima.

Una persona observa en un televisor los sondeos a pie de urna durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Foto: EFE



El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta señaló que su partido Fuerza Popular esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

“Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección ó virtualmente electos”, dijo Galarreta a la radio RPP.

La delegación de la Unión Europea (UE) señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con Sánchez, delfín político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Keiko Fujimori compite por la presidencia en Perú y hasta ahora perdió todas, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

Mediados de julio, plazo máximo para proclamar

El plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente de Perú es a mediados de julio, reiteró el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La vocera del máximo tribunal electoral en Perú, Grecia Rentería, informó el lunes que el “plazo máximo de proclamación sería mediados de julio”, aproximadamente dos semanas antes de la juramentación al cargo y el inicio del nuevo periodo gubernamental 2026-2031.