Elecciones en Perú: partido de Sánchez pide anular los votos del extranjero por presuntas irregularidades

El partido Juntos Por Perú del candidato Robert Sánchez, pidió anular todos los votos del extranjero en el marco de la reñida segunda vuelta presidencial en el país andino. De acuerdo a los últimos datos del escrutinio oficial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, supera por poco más de 35 mil votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados.

De acuerdo a un acción de amparo presentada por el vocero de Juntos Por el Perú, Walter Ayala y difundida por la cadena CNN, se solicita la anulación "de todo procedimiento electoral desarrollado en el extranjero" durante la segunda vuelta presidencial que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio. Esto incluye "la instalación, sufragio, escrutinio, y cómputo de votos en todas las mesas" que están fuera de territorio peruano.

El amparo sostiene que una resolución del mes de mayo modificó la forma en las que las actas electorales son procesadas, ya que las mismas no son digitalizadas en los consulados, sino que son enviadas físicamente en valijas diplomáticas a Lima, la capital de Perú.

Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. AFP

Además, el diario El Comercio de Perú difundió que para el partido de Sánchez, en diversos centros de votación de Estados Unidos se habrían producido “situaciones graves” que justificarían la revisión de los comicios. Como ejemplo, mencionó un video difundido en la ciudad de Salt Lake City (en el estado de Utah) en el que, según afirma, miembros de mesa habrían orientado el voto de los electores.

De igual manera, señaló que en Carolina del Norte varias actas evidenciarían que los tres integrantes de una mesa participaron simultáneamente en otras mesas de sufragio. No obstante, reconoció que “no es posible establecer y determinar cuál es la mesa receptora o fusionada”.

A juicio de la agrupación, estos hechos revelarían “un patrón de diversas irregularidades” en distintas ciudades de Estados Unidos. “Lo antes expuesto evidencia un patrón de diversas irregularidades en diversas ciudades de Estados Unidos de América, cuya votación es favorable a la candidata de Fuerza Popular”, indicó en el recurso.

Vista de las portadas de los periódicos en un quiosco de Lima, el día después de la segunda vuelta electoral. Foto: AFP

Con 99% de las actas escrutadas, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reunía el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35 mil votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Mediados de julio, plazo máximo para proclamar

El plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente de Perú es a mediados de julio, reiteró el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La vocera del máximo tribunal electoral en Perú, Grecia Rentería, informó el lunes que el “plazo máximo de proclamación sería mediados de julio”, aproximadamente dos semanas antes de la juramentación al cargo y el inicio del nuevo periodo gubernamental 2026-2031.

Con información de El Comercio/GDA