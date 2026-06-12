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Leve ventaja de Fujimori sobre Sánchez: lo que impulsó la remontada y cuándo estarán los resultados finales

Ayer la diferencia era de apenas 900 votos, contados el 98,22%, lo que equivale a más de 18 millones de votos. Para declarar un ganador deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos.

El País
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12/06/2026, 03:05
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a candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla con miembros de los medios de comunicación
La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, habla con miembros de los medios de comunicación.
Foto: AFP

La derechista Keiko Fujimori se mantiene al frente del conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, con una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, según resultados actualizados difundidos ayer jueves.

Con 98,22% de las actas escrutadas, Fujimori reunía ayer jueves el 50,003% de los votos frente al 49,997% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 900 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando. La lentitud del escrutinio se inscribe dentro de la norma peruana.

Balotaje en Perú: con más del 94% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, levanta el puño mientras pronuncia un discurso tras los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, levanta el puño mientras pronuncia un discurso.
Foto: AFP

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.

“Vamos a esperar el conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos. Con serenidad y mucha gratitud tomo estos nuevos resultados”, dijo Keiko Fujimori a periodistas en la puerta de su vivienda.

La candidata hizo un “llamado a la reflexión y a la calma”, a la vez que exhortó a su adversario a mantener su palabra de aceptar la decisión popular cuando finalice el recuento. “Yo me quedo con las declaración del candidato Roberto Sánchez que él va a respetar los resultados”, recordó.

Desde Juntos por el Perú, su secretario general Ernesto Zunini, brazo derecho de Sánchez, señaló que tomaban con “tranquilidad” los nuevos resultados parciales.

El representante del candidato izquierdista se reunió temprano con la misión de observación electoral de la Unión Europea. La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

Ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori sigue sobre 20.000 votos con 96 % del escrutinio en Perú

Peruanos votando en las mesas uruguayas para el balojate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el domingo 7 de junio 2026.
Ciudadanos peruanos en Uruguay votando en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes durante el balojate.
Foto: Embajada del Perú en Uruguay.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

“Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio”, afirmó Fujimori en referencia al periodo de cinco años (2026-2031) que tendrá el mandatario que asumirá el Ejecutivo peruano el próximo 28 de julio.

En la noche del miércoles, el escrutinio ya situaba a Fujimori primero. AFP, EFE

Al rojo vivo: nuevo presidente de Perú deberá formar alianzas para gobernar ante un escenario dividido

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