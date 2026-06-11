Elecciones en Perú: cómo votaron los residentes en Uruguay y qué pasa con la valija diplomática

Los votos por escrutarse en las elecciones presidenciales de Perú, que se llevaron a cabo el pasado domingo 7 de junio, corresponden a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas -la mayoría de Lima- donde en ambos casos la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vuelve a situarse por encima de su oponente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en un total del 98.215% de actas contabilizadas, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos (9.032.651) frente al 49,998% de Sánchez (9.032.000).

Este estrecho margen, mantiene en vilo a los peruanos en todo mundo ya que el candidato izquierdista había logrado alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata derechista logró revertirla gracias al voto del extranjero.

Alrededor de 1.210.813 peruanos están habilitados para votar en el exterior, representando cerca del 4,4% o 5% del padrón nacional según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En Uruguay, residen 3.800 peruanos. De esa cifra, solamente 1.952 están registrados y habilitados para ejercer el voto. La embajadora del Perú en Uruguay, Elizabeth González Porturas, dijo a El País que la jornada electoral en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes "transcurrió con normalidad y mucha calma".

Señaló que en la primera vuelta, el porcentaje de votación alcanzó el 51%, mientras que para el balotaje entre Sánchez y Fujimori descendió a 50,3%.

La embajadora del Perú en Uruguay, Elizabeth González Porturas. Foto: Gobierno del Perú.

Valija diplomática

González Porturas detalló que los electores fueron divididos entre 4 mesas de votación que estuvieron disponibles de 7:00 a 17:00 horas. Luego del cierre, los miembros de la mesa (ciudadanos peruanos seleccionados por la embajada) realizaron el escrutinio y finalmente, enviaron las actas a la ONPE.

Posteriormente, y continuando con un estricto protocolo establecido por la legislación peruana, los votos físicos son trasladados al país a través de la denominada “valija diplomática” a cargo del cónsul, Jean Carlo Manrique. La embajadora señaló que se trata de "una forma de presentar la documentación oficial" en la ONPE.

¿Quién ganó en Uruguay?

Consultada por quién fue el ganador de las elecciones en Uruguay, González Porturas explicó que como funcionarios públicos "no están habilitados a brindar la información".