Elecciones en Perú: se achica diferencia y crece expectativa por votos del exterior y actas observadas

La distancia entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori bajó ayer miércoles de nuevo a 20.000 votos, con el 97,36% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el domingo pasado. Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtiene el 50,05% del sufragio con 8.987.619 votos y Fujimori, de Fuerza Popular, recibe el 49,95% con 8.977.814 votos, de acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez, que postuló en nombre del destituido expresidente Pedro Castillo, tiene una diferencia de 0,11 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori, razón por la cual ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de los votos observados. Así, a la fecha, existen 1.077 actas de votos pendientes de ser contabilizadas, la mayoría del extranjero que llegaron a Lima anoche, y otras 1.593 actas enviadas a los jurados electorales.

Mientras se mantiene la expectativa, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como posible ganador a su candidato por un estrecho margen.

Fujimori, por su parte, declaró que tiene “mucha esperanza” en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con observaciones, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos.

Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral. AFP

“Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero, nos da mucho aliento”, dijo Fujimori a medios locales en la puerta de su domicilio, en el distrito de San Borja.

Sánchez sostuvo antes y después de la jornada electoral que respetarán los resultados, pero movimientos cercanos a su partido han convocado algunas marchas en defensa del voto popular.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular indicó que Sánchez en su momento ha señalado que va a respetar los resultados finales y se remite a esa declaración. EFE