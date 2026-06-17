Tragedia en Brasil: una mujer murió al caer de un precipicio en una zona turística de Río de Janeiro

Una mujer murió el pasado domingo en Brasil al caer del precipicio de una gruta cuando se preparaba para hacer rapel, una técnica de descenso por superficies verticales mediante el uso de cuerdas. El hecho ocurrió en una zona turística del municipio de Maricá, en el estado de Rio de Janeiro. De acuerdo a testigos, la víctima se resbaló luego de aplicarse repelente para insectos.

Rosemary Suzart García, de 59 años, se encontraba realizando el ascenso necesario para la posterior práctica. El incidente tuvo lugar en la zona conocida como Gruta do Spar. La mujer estaba en el lugar junto con un grupo de 15 personas, entre los que había un guía, según informó el medio G1 -perteneciente al Grupo Globo-.

Testigos reconstruyeron la situación ante la policía. Indicaron que la mujer se encontraba caminando hacia el punto de anclaje para hacer rapel y llevaba puesto el equipo de seguridad, incluidos guantes y casco.

En ese marco, la mujer decidió aplicarse repelente de insectos. En ese momento, levantó una pierna y se le resbaló el otro pie, lo que generó que perdiera el equilibrio y cayera por el precipicio.

Rosemary Suzart Garcia. Foto: La Nación/GDA

Los testigos también indicaron que el guía del grupo intentó agarrar a Suzart Garcia pero que, por la empinada pendiente del terreno, no pudo evitar que cayera. Por su parte, el hombre a cargo del grupo confirmó que corrió hacia ella e intentó agarrarla del brazo pero que no llegó a hacerlo y que se agarró de una raíz, lo que evitó que también él se convierta en víctima.

Un antiguo predio minero que hoy es atracción turística

El lugar donde sucedió este incidente es una zona una antigua zona minera que se encuentra dentro del municipio brasileño de Maricá. Tras dejar de ser utilizada con ese fin hace ya 50 años, la zona se convirtió en un popular destino turístico caracterizado por sus formaciones rocosas, por contar también con un lago y una cueva de aproximadamente 40 metros de altura.

Gruta do Spar. Foto: Maricá Info.

Respecto a este caso, la Policía Civil indicó que se encuentra investigando el caso. En tanto, según reportó G1, la municipalidad de Maricá señaló que la zona en la que ocurrió el incidente es propiedad privada.

También en Brasil: joven murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee

Este episodio en el municipio de Maricá se da después de la trágica muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció el sábado tras ser lanzada desde un puesto de bungee jumping en Limeira, en el interior del estado de São Paulo en Brasil.

🚨BRASIL: Mulher morre após cair de 40 metros durante salto de rope jump em São Paulo; empresa teria esquecido de prender a corda de segurança. pic.twitter.com/ugyemoQOol — Fuxico Teresina (@FuxicoTeresina) June 13, 2026

Los empleados de la empresa responsable olvidaron sujetar las cuerdas del equipo a la clienta antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto). La caída provocó su muerte producto del fuerte impacto.

La joven era graduada de la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva y vivía en el municipio de Jandira, en el estado de São Paulo, a aproximadamente 150 kilómetros de Limeira, en donde ocurrió el incidente.

Con información de La Nación/GDA y O Globo/GDA