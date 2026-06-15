Qué se sabe de la muerte de Maria Eduarda en un bungee jumping: cayó sin cuerda y tenía signos vitales

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, durante un bungee jumping en Limeira, al interior de Sao Paulo, sigue siendo investigada por la Policía brasileña como un homicidio doloso.

Graduada en educación física, residente de la ciudad de Jandira y empleada de un gimnasio, la joven cayó desde una altura aproximada de 40 metros tras ser lanzada sin estar sujeta a cuerdas de seguridad y aún presentaba signos vitales tras la caída, según una doctora que participó en el rescate.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, joven brasileña que murió, la joven que murió al ser lanzada sin atar en un salto de bungee jumping en Brasil.



Foto: O Globo/GDA.

El accidente ocurrió en Ponte do Esqueleto, una estructura ferroviaria sin terminar ubicada en la zona rural de Limeira. Maria Eduarda participaba en un salto conocido como "aviãozinho" (avión pequeño), en el que los instructores guían al participante hasta la plataforma antes de una caída controlada. Las imágenes muestran que era sostenida por tres miembros del equipo, pero no estaba sujeta al equipo que debería haber evitado la caída libre.

Inmediatamente después del accidente, los testigos mostraron desesperación al percatarse del fallo en los protocolos de seguridad. La joven aún presentaba signos vitales cuando llegaron las primeras personas que intentaron socorrerla.

La médica Rayza Dias, que participó en la atención, describió al medio brasileño TV Record las dificultades para contactar con María Eduarda. "Me raspé toda la mano porque la pendiente es muy pronunciada y solo hay una cuerda para bajar. Estaba cubierta de barro", relató.

Según ella, la víctima aún respiraba cuando la encontraron. "Vi que respiraba con dificultad y le examiné las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas. Vi que tenía pulso, era muy débil, pero aún tenía pulso", declaró. Además, afirmó que incluso llegó a bromear con la joven, asegurándole que no se preocupara porque "nadie se moría" mientras ella estaba de turno.

Los avances de la investigación

Tres hombres fueron detenidos por la muerte de la joven. De acuerdo a la investigación de las autoridades brasileñas, operaban bajo las marcas "Ih Voei" y "Entre Cordas", pero no existía ninguna empresa formalmente constituida detrás de las marcas y promocionaban los saltos en redes sociales.

Los hombres cumplen por estas horas prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el caso. Dos de los sospechosos afirmaron haber sufrido un "desmayo" durante los preparativos antes del salto, y dijeron que no podían explicar en qué momento dejaron de sujetar las cuerdas de seguridad.

La defensa de los detenidos argumentó que los tres tenían una amplia experiencia en actividades de aventura y afirmó que esta fue la primera muerte registrada en sus carreras profesionales. La joven fallecida pagó 180 reales por hacer el salto (unos $ 1.446 uruguayos) y otros 150 adicionales ($ 1.205 uruguayos) por la grabación del salto con una cámara de 360 grados.

El equipo, que podría esclarecer los detalles de los momentos previos al accidente, aún no ha sido localizado.

OGlobo/GDA