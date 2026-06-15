Tragedias aéreas en Brasil y Estados Unidos dejan 18 muertos: lo que se sabe hasta el momento

Dos tragedias aéreas, una en Rio de Janeiro en Brasil y la otra en Misuri en Estados Unidos, dijeron ayer domingo al menos 18 muertos.

El cantante estadounidense de pop Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo en Brasil, un accidente que dejó seis muertos.

Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree y Prim había también un productor musical brasileño y un cineasta argentino.

Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos.

Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Misouri, en el centro de Estados Unidos. Foto captura de video.

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como Life Goes On, Miss You y Alien Boy. Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en San Pablo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Helicóptero caiu num garagem da BYD ao lado do condomínio Pontal das Américas, na Avenida das Américas, Recreio @Informacoes_RJ @InformeRJO pic.twitter.com/HNuLURu5tx — Lucas B. 🏁 (@lulucasbarboza) June 14, 2026

Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente. “Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar”, afirmó.

Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado. “Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico”, dijo.

Choque entre dos helicópteros deja al menos seis muertos en Río de Janeiro: estrellaron en un estacionamiento. Foto captura de video.

El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio. “Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional”, explicó.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil. El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

En Brasil hubo 84 accidentes aéreos en lo que va de 2026, con saldo de 25 muertos, según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la fuerza aérea.

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Tragedia aérea en Missouri deja 12 fallecidos



Doce personas murieron tras el accidente de un avión que transportaba a 11 paracaidistas y un piloto, el cual se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, en el estado de… pic.twitter.com/VkAMyyZpC6 — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) June 14, 2026

Paracaidistas

En la otra tragedia del domingo, al menos doce personas fallecieron en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Misuri (Estados Unidos), informó la Patrulla de Caminos del estado (MSHP) en su perfil de X.

El avión, que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló alrededor de las 11:30 hora local.