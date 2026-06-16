Accidente en Río: investigaban por taxi aéreo ilegal a los helicópteros del choque en que murió Gaspi

El trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, que el pasado domingo dejó un saldo de seis personas fallecidas —entre ellas el youtuber argentino Gaspi— suma un nuevo capítulo de conmoción tras revelarse que las dos aeronaves involucradas eran investigadas por la sospecha de operar un servicio de taxi aéreo ilegal.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil confirmó que ambas aeronaves contaban únicamente con permisos para realizar vuelos de carácter privado, limitados estrictamente al traslado de sus propietarios y allegados, por lo que carecían de la habilitación correspondiente para la comercialización de pasajes y servicios de transporte.

Denuncias por irregularidades técnicas y operativas

El proceso administrativo sobre el helicóptero con matrícula PP-MAC, en el cual viajaban cinco de los pasajeros que resultaron fallecidos en accidente aéreo, se originó el año pasado a partir de una denuncia de carácter anónimo. Según los documentos de la autoridad aeronáutica, la presentación alertaba de manera explícita que el vehículo realizaba traslados comerciales sin licencia, arrastraba un "mantenimiento vencido y un registro de horas de vuelo inconsistente".

Seis personas murieron en el accidente de dos helicópteros en Recreio; las aeronaves colisionaron en el aire Foto: Departamento de Bomberos Río de Janeiro

A raíz de esta acusación, la oficina gubernamental aplicó una sanción económica a la firma propietaria de la aeronave, Turfik Comércio de Frutas Ltda.

La multa se hizo efectiva luego de que los titulares de la empresa incurrieran en una infracción por "negarse a mostrar libros, documentos contables, información o estadísticas a los agentes de inspección" dentro de los plazos legales que habían sido determinados por las autoridades brasileñas.

Monitoreo en helipuertos y peritajes técnicos

La segunda aeronave implicada en el siniestro, identificada con la matrícula PR-DJJ, también se encontraba bajo el radar oficial por sospechas idénticas de transporte comercial no autorizado. En febrero de este año, los inspectores detectaron movimientos llamativos en el helipuerto de Lagoa durante las jornadas operativas de la denominada Operación VoeSeguro, una iniciativa enfocada en fortalecer la seguridad aérea en Brasil. Las evidencias recolectadas en esas fechas derivaron en una recomendación formal para mantener bajo estricto monitoreo al vehículo.

A pesar de los antecedentes recopilados en los expedientes de control, el organismo regulador puntualizó que todavía resulta prematuro establecer un vínculo causal directo entre las supuestas infracciones comerciales y las fallas que desencadenaron la colisión en la zona de Recreio. El análisis técnico y la determinación de los factores que provocaron el impacto quedaron centralizados bajo la órbita del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.

En el plano judicial, la Policía Civil recolectó testimonios que indican que uno de los helicópteros pertenecía a un abogado vinculado contractualmente o por amistad con los pasajeros, un elemento que la defensa evalúa para intentar descartar la hipótesis del comercio ilícito. Por su parte, la firma PAX Aeroportos, concesionaria de la terminal de Jacarepaguá, deslindó responsabilidades operativas e indicó que la fiscalización general de los planes de vuelo corresponde en exclusividad a las dependencias estatales de la ANAC.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro?

A bordo del helicóptero que explotó tras el accidente viajaban el piloto Alexandre Souza, a punto de cumplir 60 años, y los pasajeros Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el cantante estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale y el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. En el otro helicóptero solo viajaba piloto Charles Marsillac.

Según información obtenida por O Globo, el grupo viajaba a Angra dos Reis cuando la aeronave colisionó en el aire. Durante la investigación, se encontraron cámaras fotográficas y de video entre las pertenencias de los pasajeros, equipo que probablemente pertenecía a Oliver Tree y a los amigos que viajaban con él.

Entre todos los asistentes, Oliver Tree era el nombre más conocido internacionalmente. Nacido en Santa Cruz, California, el cantante, compositor y productor musical habría cumplido 33 años el 29. Con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify, era el autor de éxitos como "Life Goes On". Oliver se encontraba en plena gira internacional y tenía conciertos programados en Europa a partir de julio.

El cantante Oliver Tree. Foto: Difusión.

A los 23 años, Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era uno de los YouTubers más populares de Argentina. Tenía casi 6 millones de seguidores en YouTube e Instagram. Su sello distintivo era el saludo "Buuuueeenas". El año pasado participó en La Velada del Año V, un evento de boxeo para influencers celebrado en España.

Junto a él estaba Lucas Vignale, de 29 años, considerado uno de los talentos más prometedores de la nueva generación del cine independiente argentino. Nacido en Buenos Aires, trabajó como editor antes de hacerse un nombre como director de videoclips para artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Lucas Vignale y Gaspi Foto: Instagram/Lucas Vignale

También viajaba en la aeronave Lucas Frota. Originario de Río de Janeiro, tenía 27 años y había desarrollado una carrera en la música electrónica, residiendo entre Miami y Los Ángeles. Comenzó a los 12 años y en el último tiempo había actuado en clubes nocturnos de Estados Unidos y Europa, además de colaborar con sellos discográficos especializados en el género. Uno de sus proyectos más recientes fue la grabación de una sesión de DJ en la iglesia de Cristo Redentor en diciembre del año pasado.

Alexandre Souza, de 59 años, pilotaba la aeronave que transportaba al grupo. Según información obtenida por O Globo, habría cumplido 60 años el próximo martes.

Solo en el otro helicóptero viajaba Charles Marsillac, de 60 años. Piloto comercial desde 2007, dividía su vida entre volar y la música. El alcalde Eduardo Cavaliere declaró que tanto él como Souza eran profesionales experimentados con largas trayectorias en la aviación.

Con información de O Globo/GDA