Se bajaron en el último minuto: quiénes son los dos influencers que no se subieron al helicóptero con Gaspi

El trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales —entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el director audiovisual Lucas Vignale— pudo haber tenido aún más víctimas. En las últimas horas, un influencer y un productor musical brasileños revelaron que también habían sido invitados al vuelo, pero que desistieron a último momento.

Uno de ellos fue el creador de contenido Thiago Alcântara, conocido en redes como Iae Break, quien publicó un video en el que contó que estaba previsto que participara del paseo aéreo organizado por Lucas Brito Chaves, alias Lucas Frota, uno de los fallecidos.

“Yo iba a estar en el helicóptero hoy, en ese accidente, fui invitado, solo que no podía porque tenía un compromiso ya agendado“, expresó.

Iae Break también indicó que Brito Chaves, que se dedicaba a la producción musical, le había presentado al cantante Oliver Tree, otra de las personas que murió este domingo en el choque. En los últimos días, Tree y Iae Break habían estado grabando vídeos en distintos lugares turísticos de la capital carioca.

El influencer también explicó cuál había sido el motivo de la visita del cantante estadounidense a Brasil. “Oliver vino con la intención de conectar con los brasileños. Él decía que los brasileños tenían una energía muy parecida a la suya", marcó.

“Tuve la oportunidad de llevarlo a algunos puntos turísticos de Río, de grabar contenido con él. Además de Oliver, había un amigo mío, Lucas, que también estaba en el accidente, y fue él quien me presentó a Oliver. Oliver tenía un corazón gigante, era extremadamente talentoso, extremadamente enfocado y determinado", afirmó.

El youtuber argentino Gaspi murió a los 23 años. Foto: Captura de YouTube.

Al mismo tiempo, pocas horas después de que saliera a la luz la noticia del choque, también se volvió viral un video del canal de G1 que mostró el momento en que el productor musical brasileño Victor WAO se enteraba de que Brito Chaves era una de las víctimas fatales.

El hombre llegó a la escena del incidente y, luego de que le confirmaron los nombres de los fallecidos, se mostró visiblemente conmocionado por el hecho. Entre lágrimas, se retiró acompañado por otras dos personas.

WAO, según él mismo contó, también había sido invitado a subirse a uno de los helicópteros. Más tarde, publicó una serie de fotografías a sus redes sociales en las que se lo podía ver junto a Tree y Brito Chaves —de quienes era amigo— y lamentó el trágico fallecimiento.

En una imagen junto a ambos, escribió un mensaje para su colega brasileño: “Se suponía que yo estaría contigo en ese helicóptero, pero no fui a último segundo. Me dijiste que, como tenía miedo, habías organizado un auto para llevarme a Angra (por el municipio de Angra dos Reis) y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano. No sé qué hacer ahora. Te quiero muchísimo. Nunca te olvidaré, Lucas, eras pura luz".

Gaspi con Juli Savioli. Foto: Captura de Instagram.

Las víctimas

El choque fatal ocurrió entre dos helicópteros: uno en el que iban cinco personas y otro en el que iba solamente el piloto. Dos de las víctimas eran argentinas: Gaspi, el youtuber argentino de 23 años y 2,8 millones de seguidores en Instagram, y Vignale, de 27 años. El productor musical comenzó su carrera como editor y luego se volcó en la dirección, con foco en la industria musical y trabajó con artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos.

Ellos estaban acompañados por Tree Nickell, el cantante, compositor y productor musical de 32 años que se hizo mundialmente famoso por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”. Su estilo y género marcaron la escena de música alternativa internacional. Junto a él iba Brito Chaves, DJ y productor brasileño que vivía en Miami y estaba de vacaciones en Río de Janeiro.

Lucas Vignale, el director argentino que murió en un accidente de helicóptero en Brasil. Foto: La Nación/GDA.

Las dos víctimas restantes fueron los pilotos de ambos helicópteros. Alexandre Souza iba a bordo del PP-MAC que transportaba a los pasajeros y Carlos Marsillac era el piloto del helicóptero PR-DJJ que se encontraba solo al momento de la colisión.

Al momento del accidente, se dirigían a la casa de su familia en Angra dos Reis, en la Costa Verde, según informó Diário do Rio.

La Nación/GDA