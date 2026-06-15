Avanza la investigación por la colisión entre dos helicópteros este domingo por la mañana en Recreio dos Bandeirantes (Río de Janeiro), en el que murieron seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. Para el ingeniero Gerardo Portela, doctor en Gestión de Riesgos y Seguridad por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), el accidente pone de manifiesto un problema que trasciende las circunstancias específicas de la tragedia e involucra la propia ocupación de áreas cercanas a los aeródromos.

"Hoy tenemos un problema en la aviación brasileña: los aeródromos están muy cerca de las ciudades y prácticamente engullidos por el crecimiento del espacio urbano, que invade las zonas de exclusión y las inmediaciones de estos aeropuertos", afirma Portela.

Según Portela, la región donde se produjo la colisión tiene un elevado volumen de tráfico aéreo, especialmente los fines de semana, cuando aumentan los vuelos turísticos y los viajes a destinos de la Costa Verde.

Accidente de helicópteros en el oeste de Río de Janeiro Foto: @bomberosderíojaneiro

"En la región donde ocurrió el accidente, en un día como hoy, un domingo, se utilizan aeronaves para vuelos turísticos, diversos tipos de vuelos de transporte de pasajeros a zonas turísticas cercanas y vuelos panorámicos. El tráfico es muy alto, muy intenso", explica el experto.

Portela subraya que la investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) debe esclarecer las causas de la colisión. Sin embargo, considera que el análisis no debe limitarse a las aeronaves involucradas ni a las acciones de los pilotos. Según él, el incidente también pone de relieve la necesidad de un debate más amplio sobre la gestión del espacio aéreo en zonas urbanas densamente pobladas.

Según la evaluación del ingeniero, una de las posibles conclusiones de este proceso podría implicar cambios en la gestión del tráfico aéreo en la región. La colisión ocurrió en una zona rodeada de condominios residenciales, centros comerciales y vías principales. Además de las seis muertes, el accidente aéreo dispersó restos en diferentes partes del vecindario, incluyendo un solar baldío y áreas cercanas a viviendas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El Departamento de Bomberos de Recreio fue alertado a las 9:00 de la mañana de este domingo sobre el choque de dos helicópteros en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos.

Las aeronaves colisionaron en el aire y, según los informes, se estrellaron en un estacionamiento con varios vehículos, provocando un incendio en el lugar.

Helicóptero caiu num garagem da BYD ao lado do condomínio Pontal das Américas, na Avenida das Américas, Recreio @Informacoes_RJ @InformeRJO pic.twitter.com/HNuLURu5tx — Lucas B. 🏁 (@lulucasbarboza) June 14, 2026

"Fue una tragedia. Aquí en Río de Janeiro disfrutamos de un día soleado y tranquilo. La información que tenemos indica que se trataba de dos pilotos experimentados con una larga trayectoria. Por lo tanto, debemos esperar para determinar la causa del accidente. Los bomberos y la Policía Civil ya se encuentran en el lugar realizando la investigación, pero, obviamente, aún estamos a la espera de que la autoridad competente proporcione esta información. Dicha autoridad es la Fuerza Aérea Brasileña, específicamente la agencia Cenipa, encargada de la prevención de accidentes", declaró el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, en una entrevista con GloboNews, añadiendo que conocía a uno de los pilotos fallecidos.

Según los informes, uno de los helicópteros se estrelló en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando que al menos 20 vehículos se incendiaran. Los residentes locales reportaron haber escuchado varias explosiones posteriormente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en la zona. La otra aeronave involucrada en el accidente no explotó y se estrelló a más de cien metros de distancia.

Siniestro de dos helicópteros en Río de Janeiro: uno de ellos cayó sobre estacionamiento de autos eléctricos Foto: O Globo/GDA

Los helicópteros que chocaron en Río de Janeiro

Una de las aeronaves involucradas en el accidente, con matrícula PP-MAC, era un helicóptero Bell Helicopter con capacidad para un piloto y cuatro pasajeros. El otro helicóptero, con matrícula PR-DJJ, era un Airbus H25, un avión monomotor muy popular conocido como "Squirrel", con capacidad para un piloto y cinco pasajeros.

Según información de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), ambos modelos se encontraban en condiciones normales de aeronavegabilidad.

En un comunicado, la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil) informó que está investigando la situación de la aeronave y los pilotos involucrados en el caso. Las investigaciones sobre las causas, a su vez, estarán a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa).

En un comunicado, Cenipa informó que investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa 3), con sede en Río de Janeiro, ya fueron activados para llevar a cabo la investigación inicial del incidente. Durante esta investigación inicial, profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos, la preservación de pruebas, la verificación inicial de los daños causados ​​a la aeronave o por ella, así como la recopilación de otra información necesaria para la investigación.

Choque entre dos helicópteros deja al menos seis muertos en Río de Janeiro: estrellaron en un estacionamiento. Foto: O Globo/GDA.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro?

A bordo del helicóptero que explotó tras el accidente viajaban el piloto Alexandre Souza, a punto de cumplir 60 años, y los pasajeros Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, el cantante estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale y el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. En el otro helicóptero solo viajaba piloto Charles Marsillac.

Según información obtenida por O Globo, el grupo viajaba a Angra dos Reis cuando la aeronave colisionó en el aire. Durante la investigación, se encontraron cámaras fotográficas y de video entre las pertenencias de los pasajeros, equipo que probablemente pertenecía a Oliver Tree y a los amigos que viajaban con él.

Entre todos los asistentes, Oliver Tree era el nombre más conocido internacionalmente. Nacido en Santa Cruz, California, el cantante, compositor y productor musical habría cumplido 33 años el 29. Con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify, era el autor de éxitos como "Life Goes On". Oliver se encontraba en plena gira internacional y tenía conciertos programados en Europa a partir de julio.

El cantante Oliver Tree. Foto: Difusión.

A los 23 años, Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era uno de los YouTubers más populares de Argentina. Tenía casi 6 millones de seguidores en YouTube e Instagram. Su sello distintivo era el saludo "Buuuueeenas". El año pasado participó en La Velada del Año V, un evento de boxeo para influencers celebrado en España.

Junto a él estaba Lucas Vignale, de 29 años, considerado uno de los talentos más prometedores de la nueva generación del cine independiente argentino. Nacido en Buenos Aires, trabajó como editor antes de hacerse un nombre como director de videoclips para artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Lucas Vignale y Gaspi Foto: Instagram/Lucas Vignale

También viajaba en la aeronave Lucas Frota. Originario de Río de Janeiro, tenía 27 años y había desarrollado una carrera en la música electrónica, residiendo entre Miami y Los Ángeles. Comenzó a los 12 años y en el último tiempo había actuado en clubes nocturnos de Estados Unidos y Europa, además de colaborar con sellos discográficos especializados en el género. Uno de sus proyectos más recientes fue la grabación de una sesión de DJ en la iglesia de Cristo Redentor en diciembre del año pasado.

Alexandre Souza, de 59 años, pilotaba la aeronave que transportaba al grupo. Según información obtenida por O Globo, habría cumplido 60 años el próximo martes.

Solo en el otro helicóptero viajaba Charles Marsillac, de 60 años. Piloto comercial desde 2007, dividía su vida entre volar y la música. El alcalde Eduardo Cavaliere declaró que tanto él como Souza eran profesionales experimentados con largas trayectorias en la aviación.

Con información de O Globo/GDA