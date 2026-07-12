Golpe al contrabando: cuatro detenidos y mercadería incautada por más de $ 9,4 millones

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), en coordinación con la Brigada de Seguridad Rural y el Grupo de Respuesta e Intervención Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, desarticuló una maniobra de contrabando que terminó con cuatro personas detenidas y una importante incautación de mercadería en Rivera y Montevideo.

El procedimiento se realizó en el marco de la Operación Pindo, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Según la información oficial, la valoración aduanera primaria de lo incautado supera los 9,4 millones de pesos.

Mercadería incautada en la operación. Foto: Ministerio del Interior.

Entre la mercadería y los bienes incautados se encuentran una importante cantidad de cigarrillos de contrabando, además de vehículos, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación.