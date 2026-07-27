Policía de Colonia investiga la muerte dudosa de una mujer que llegó a un hospital con un disparo en la cara

La Jefatura de Policía de Colonia se encuentra investigando un caso de muerte dudosa en la localidad de Florencio Sánchez, luego de que una mujer muriera por un impacto de bala en su cara.

Según informó la dependencia policial en un comunicado, durante la madrugada del pasado domingo las autoridades recibieron un aviso desde el Hospital de Cardona, alertando sobre el ingreso de una mujer de 29 años sin signos vitales que había sido trasladada al lugar por particulares. La víctima tenía una herida de arma de fuego a la altura de una de sus mejillas.

Personal de la Seccional 17.ª de Florencio Sánchez tomó el caso e inició las investigaciones para determinar la causa de muerte de la mujer. En el marco de el procedimiento, personal de Policía Científica realizó un relevamiento en una casa. Durante esa inspección, se incautó un rifle calibre 22 y droga.

Las actuaciones son llevadas adelante por la Fiscalía Letrada de Colonia.

Mujer de 81 años fue encontrada muerta con diez puñaladas

El Departamento de Homicidios investiga la muerte de una anciana de 81 años, quien fue encontrada con diez puñaladas en su cuerpo dentro de su casa en Cerrito. Quien alertó sobre la situación fue su nieta de 13 años, pero la investigación dio un giro rápidamente y ahora es la principal sospechosa de haber cometido el crimen dado que admitió su culpabilidad.

En la tarde del pasado domingo, la Policía recibió varios llamados solicitando su presencia en un complejo ubicado en las calles Aparicio Saravia y San Martín, en el barrio Cerrito. Algunos de ellos fueron por parte de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos provenientes de la casa de la anciana. Por otra parte, su nieta también llamó al 911. Su versión fue que su abuela se había suicidado, pero los investigadores comprendieron que esto no era verdad al momento de arribar a la escena.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La anciana se encontraba cuidando de su nieta. Según dijeron fuentes del caso a El País, familiares aportaron la información de que la menor había sido internada recientemente y que padece de esquizofrenia, aunque hasta el momento se trata de información primaria que deberá ser corroborada mediante pericias.

Pasados algunos minutos del arribo de la Policía, la adolescente reconoció haber sido la autora del homicidio. Según esta nueva versión, habría cometido el crimen tras recibir la orden de matar a alguien a través de un juego con chat internacional, aunque aseguró no recordar nada de ese momento.

Actualmente es la principal sospechosa y será sometida a pericias para determinar si es consciente de sus actos, y por lo tanto si puede ser formalizada.