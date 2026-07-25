Encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a balazos cerca de un contenedor en San Carlos

En Maldonado investigan el hallazgo de un hombre fallecido al costado de un contenedor en la ciudad de San Carlos, por la zona de Costanera. La víctima fue encontrada este sábado 25 de julio, cerca de las 8:00 horas, luego de un llamado al servicio de emergencia 911 acerca de un hombre "caído".

Después de la llegada de una unidad de emergencia médica, que constató la muerte de la persona encontrada, la Policía Científica se desplazó hacia el lugar para llevar adelante las actuaciones correspondientes y confirmó que el cuerpo del hombre tenía un impacto de arma de fuego en la espalda.

De ahí en adelante, se dio inmediata intervención al departamento de Hechos Complejos y a la Fiscalía competente, informó la Policía.

Camioneta de la Policía. Foto: Leonardo Mainé

De momento, la investigación sigue en marcha y con la presencia de autoridades policiales en el lugar de los hechos, agrega el comunicado emitido este sábado.

Por otro lado, todavía no se ha logrado investigar a la víctima del homicidio.