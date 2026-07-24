Hombre de 52 años fue apuñalado en plena Avenida 18 de Julio y generó un corte de tránsito

Un hombre de 52 años fue apuñalado este viernes en 18 de Julio y Pablo de María, en el barrio Cordón. El hecho generó un corte un corte del tránsito en la principal avenida de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales, una vez que los efectivos llegaron al lugar, la víctima estaba siendo asistida por una unidad de emergencia médica, que le diagnosticó una herida de arma blanca en un glúteo, siendo trasladado al Hospital Maciel para que sea atendido.

El hombre apuñalado no dio información sobre las circunstancias del hecho y no radicó la denuncia. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer el hecho.

Hombre fue apuñalado en un glúteo en 18 de Julio. Foto: captura Telemundo (Canal 12)

Hombre de 39 años murió tras ser apuñalado en el Centro

Un hombre apuñaló a otro tras una discusión que tuvo lugar el pasado martes en pleno Centro de Montevideo, en la intersección de Uruguay y Río Branco.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior, la víctima, de 39 años, fue internada en el Hospital Maciel y murió más tarde por la gravedad de las heridas.

Hombre apuñaló a otro tras discusión en pleno Centro de Montevideo. Foto: captura Google Maps.

Según informó el citado el medio en el lugar, la víctima caminaba por la calle Río Branco con una mujer, cuando al llegar a la esquina por Avenida Uruguay, dos personas que se encontraban por detrás de un carro de comida rápida lo estaban esperando. Es allí que ambos individuos comenzaron a forcejear con la víctima y se presume que el apuñalamiento se dio en el marco de esta disputa.

Las dos personas que perpetraron el ataque fueron detenidas por la Policía.