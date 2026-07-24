Investigan la muerte de un hombre de 30 años tras persecución y disparo de un policía en Paso de los Toros

La Fiscalía de Tacuarembó está investigando las circunstancias de la muerte de un hombre de 30 años en el departamento, luego de que fuera baleado con el arma de reglamento de un policía durante una persecución.

Según informó este viernes la Jefatura de Policía de Tacuarembó, tras un llamado recibido en la Comisaría 3.ª de Paso de los Toros, los efectivos tomaron conocimiento de que el hombre de 30 años, quien era poseedor de antecedentes penales y contaba con una orden de detención, estaba intentando ingresar a un inmueble ubicado en el kilómetro 252 de la ruta 5, mediante el forcejeo de una puerta.

El hombre constató la presencia de los policías una vez que llegaron al lugar. Luego de que las autoridades le dijeran que se detuviera, el individuo intentó fugarse hacia un campo que estaba próximo al lugar, generando una persecución.

De acuerdo al comunicado de la dependencia, el individuo se resistió al arresto y se produjo un disparo con el arma de reglamento del funcionario policial. Las circunstancias del hecho se encuentran siendo investigadas.

Al lugar concurrió personal médico, que constató el fallecimiento del hombre.

Según pudo saber El País con fuentes de Fiscalía, el policía involucrado en el hecho fue emplazado con medidas limitativas de fijación de domicilio y prohibición de salida del país, a la espera del resultado de las pericias.

Persecución policial terminó con un siniestro entre un patrullero y un camión

Un patrullero y un camión chocaron cerca del cruce de la ruta 102 y el Camino del Andaluz en el marco de una persecución policial, según informó Telenoche (Canal 4). De acuerdo al noticiero, las personas que la Policía buscaba atrapar viajaban en el camión; la persecución se extendió por varios kilómetros y se registraron disparos.

Siniestro de tránsito entre un patrullero y un camión en ruta 102. Foto: captura de pantalla de Telenoche (Canal 4)

El camión fue perseguido por dos móviles policiales: en determinado momento del trayecto el patrullero que iba adelante encerró al otro vehículo con el objetivo de detenerlo y ambos chocaron. Los funcionarios policiales no resultaron heridos a causa del siniestro de tránsito.

En la escena, que está siendo trabajada por Policía Científica, se incautó un arma de fuego. Según reconstruyó Telenoche, en determinado momento de la persecución el camión se vio obligado a cruzar un cantero, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y pudiera ser interceptado por el patrullero.