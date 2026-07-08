Pareja fue violentamente rapiñada en Tacuarembó: delincuentes huyeron en auto que luego quemaron

Un hombre de 65 años y una mujer de 63 fueron víctimas de una violenta rapiña en el departamento de Tacuarembó, según informó el periodista Marcos Ademar Pereira y confirmó El País al acceder al comunicado de la Jefatura local.

De acuerdo a la información policial, el incidente ocurrió entre las calles Sarandí y Baltazar Brum. La pareja descendía de un vehículo de color blanco cuando fue abordada por dos hombres con el rostro cubierto: uno de ellos golpeó al hombre en la cabeza con un objeto contundente, generándole lesiones en la cabeza.

El hombre llevaba un bolso que tenía una máquina para realizar juegos de azar como quinielas y tómbolas, además de raspaditas. Lo hurtado está valuado en unos $ 10.000. Tras cometer la rapiña, los ladrones huyeron del lugar en un auto que luego apareció incendiado en un predio forestal ubicado en el kilómetro 391 de la ruta 5.

La mujer no sufrió lesiones, pero el hombre tuvo que ser atendido en un centro médico por cortes en la cabeza. En el hecho trabajó personal del destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos, Policías de la Comisaría 14°, de la Dirección de Investigaciones y la Policía Científica.

En un video consignado por el periodista local en su perfil de Facebook puede verse como las cámaras de seguridad captaron el momento de la rapiña.

Policía de Río Negro indaga posible intoxicación con monóxido de carbono tras dos muertes en Fray Bentos

La Jefatura de Policía de Río Negro se encuentra investigando el hallazgo del cuerpo de un hombre de 70 años dentro de su casa en Fray Bentos. Junto a él fue encontrada con vida una mujer de 57 años, que posteriormente falleció.

De acuerdo a lo que informó la dependencia policial en un comunicado, el pasado lunes el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió un llamado por el 911 donde una mujer alertaba de que hacía días no veía a su vecino en los alrededores de la calle Hudges.

Tras el llamado, personal policial concurrió a la casa donde constataron el cuerpo sin vida del hombre de 70 años, así como a la mujer, que contaba con signos vitales y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde falleció.

En el lugar trabajó Policía Científica para determinar qué fue lo que causó las muertes. En ese sentido, las autoridades no descartan que ambos hayan fallecido por la inhalación de monóxido de carbono.

La Fiscalía Letrada de 2do Turno se encuentra a cargo de la investigación.