Tragedia en China: cuatro muertos y 90 mineros atrapados bajo tierra tras un accidente en un yacimiento

Cuatro trabajadores murieron y 90 están atrapados bajo tierra en una mina de carbón en el norte de China, informó la agencia estatal Xinhua el sábado.

La tragedia se produjo después de que el monóxido de carbono alcanzara niveles peligrosos en el lugar.

Un total de 247 mineros se encontraban bajo tierra en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia de Shanxi, cuando ocurrió el accidente el viernes en la noche, indicó Xinhua.

Cuatro cuerpos fueron recuperados entre 157 mineros sacados a la superficie.

La operación de rescate avanza para sacar a otros 90 mineros, dijo la agencia estatal.

La provincia de Shanxi es la capital carbonífera de China.

La superpotencia asiática es la principal consumidora de carbón del mundo y el principal emisor de gases de efecto invernadero, pese a instalar capacidad de energía renovable a una velocidad récord.

La seguridad en las minas en China ha mejorado en décadas recientes, pero los accidentes ocurren con frecuencia en un sector donde los protocolos de seguridad suelen relajarse.

Tragedia en Colombia: confirman la muerte de 9 mineros por una explosión de gas en una mina de carbón

Las autoridades colombianas confirmaron a principios de mayo la muerte de 9 de los 15 mineros que habían quedado atrapados por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, mientras que los otros seis fueron rescatados con vida.

"La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas", señaló esa entidad.

Mineros recorren el lugar de una explosión en una mina de carbón en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, Colombia LUIS ACOSTA/AFP fotos

Según la ANM, la tragedia, ocasionada "por una explosión al interior de la mina, dejó un total de 15 trabajadores afectados", seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de la vecina localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo por su parte que los mineros estaban trabajando a una profundidad de unos 600 metros cuando se produjo la explosión, el lunes por la tarde, y que tres de los seis supervivientes lograron salir por sus propios medio

Con información de AFP y EFE