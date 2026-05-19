Cómo se formaron las piedras violetas más intensas del mundo: las amatistas del norte uruguayo

Uruguay no tiene diamantes ni rubíes, pero sí uno de los yacimientos de amatistas más singulares del mundo. En Artigas, enormes geodas de cristales violeta oscuro se fueron formando durante millones de años dentro de antiguas cavidades volcánicas. Ahora, un nuevo estudio aporta pistas clave para entender cómo nacieron estas piedras, hoy convertidas en parte del patrimonio geológico y económico del país.

Durante décadas, geólogos discutieron cuál era el origen de la piedra nacional. ¿Se había formado a partir de fluidos calientes vinculados directamente al magma que dio origen a los basaltos del norte uruguayo? ¿O surgió mucho después, lentamente, por la circulación de agua subterránea?

La investigación doctoral de la geóloga uruguaya Fiorella Arduin Rode aporta nueva evidencia sobre ese debate. A través de técnicas de alta precisión aplicadas en Alemania, logró determinar por primera vez las temperaturas y la composición de los fluidos que dieron origen a las amatistas uruguayas, reconocidas por su intenso color violeta, único en el mundo.

Su origen no es magmático, sino meteórico, un término geológico que refiere al agua de lluvia que se infiltra en el subsuelo y circula lentamente como agua subterránea. Lo evidencian las bajas temperaturas detectadas en el estudio: los cristales se formaron entre 15 y 60 grados Celsius, valores incompatibles con un origen directamente asociado al magma. “Si el proceso estuviera relacionado al magma, tendríamos temperaturas mucho más altas”, explica Arduin Rode.

Según el estudio, las amatistas comenzaron a formarse millones de años después de las erupciones volcánicas que acompañaron la separación entre África y América del Sur, hace unos 134 millones de años. En ese entonces, gigantescas coladas de lava cubrieron un enorme desierto -conocido como Botucatú- que ocupaba buena parte de la región. Cuando la lava se enfrió, los gases atrapados en su interior dejaron cavidades que, millones de años más tarde, se llenarían lentamente de minerales transportados por agua subterránea.

Los datos obtenidos por la investigación muestran que la alteración de los basaltos comenzó hace unos 110 millones de años y que la mineralización de las amatistas empezó alrededor de los 90 millones de años. El proceso continuó durante decenas de millones de años y dejó registros incluso de hace apenas 4 millones de años. “El fluido que generó las amatistas es muy similar al agua que tomamos hoy”, resume la geóloga.

Piezas únicas: amatista con calcita. Foto: Darwin Borrelli.

Lo que las hace únicas.

Pero todavía quedan preguntas abiertas. Una de las principales es por qué las amatistas uruguayas tienen un violeta mucho más intenso que las encontradas en Brasil o Argentina, países que comparten las mismas formaciones geológicas originadas durante la apertura del océano Atlántico.

Las amatistas de Uruguay, Brasil y Argentina forman parte de una gigantesca provincia volcánica conocida como Paraná-Etendeka, la que es considerada el segundo evento volcánico más grande del planeta. Se extiende por más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y contiene cerca de 1,7 millones de kilómetros cúbicos de roca volcánica acumulada durante la fragmentación del supercontinente Gondwana.

“En Brasil también hay geodas gigantes -estructuras verticales gigantes conocidas por los mineros como “capillas”-, pero el color no es tan oscuro como en Uruguay”, señala la geóloga.

Algo similar ocurre en las minas de Wanda, en la provincia argentina de Misiones, un destino turístico habitual para quienes visitan las Cataratas del Iguazú.

Además del tono púrpura profundo, las amatistas de Artigas se destacan por la calidad y homogeneidad de sus cristales, características que las volvieron especialmente valoradas en el mercado ornamental y de joyería. También se encuentran “piezas extrañas”, como piedras de color negro, rojo o verde.

La explicación más aceptada sobre el color intenso apunta a pequeñas cantidades de hierro atrapadas dentro de la estructura del cuarzo. Luego, una radiación natural modifica el estado químico de ese hierro y genera el característico tono violeta. Sin embargo, todavía hay incógnitas.

“No sabemos exactamente de dónde proviene esa radiación natural en estas rocas”, explica la investigadora a Domingo.

Minas de Amatistas, Artigas, ND 20190923, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Buscar mejor.

En Artigas, la extracción de amatistas comenzó hace unos 150 años. Sin embargo, todavía hoy la búsqueda de nuevas geodas depende en gran medida de la experiencia acumulada por los mineros y de un método basado en prueba y error.

Uno de los objetivos de la investigación de Arduin Rode fue justamente construir un “modelo genético” del yacimiento: entender cómo se formó para poder identificar con mayor precisión dónde podrían encontrarse nuevas geodas.

Según la geóloga, ese conocimiento también puede ayudar a reducir el impacto ambiental de la explotación. “Cuando entendés mejor lo que buscás, no necesitás romper y excavar al azar”, afirma.

Uruguay tampoco sabe con precisión cuántas reservas de amatista existen en el norte del país. Aunque el yacimiento de Los Catalanes -incluido en la lista de los primeros 100 sitios de Patrimonio Geológico Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas- todavía tendría material para, al menos, “dos generaciones más”, la falta de estudios exhaustivos dificulta estimar cuánto queda realmente bajo tierra. “Podrían haber otros yacimientos en el país”, plantea la geóloga.

En Artigas, la industria de la amatista mueve buena parte de la economía local: desde las minas y talleres hasta el transporte y el turismo asociado a las geodas gigantes.

Sin embargo, para Arduin Rode, el verdadero valor de estas piedras excede ampliamente su precio de mercado.

“No tenemos diamantes ni minerales extremadamente raros, pero tenemos amatistas”, dice. Aunque Uruguay exporta contenedores de geodas a distintas partes del mundo -y las ventas al exterior superaron los US$ 63 millones en 2024-, la geóloga sostiene que muchas veces se subestima su verdadero valor natural y geológico.

“Son rocas que estaban acá millones de años antes que nosotros. Nosotros nos vamos a morir y las piedras van a seguir ahí”, reflexiona.

En 2022, Uruguay declaró a la amatista como piedra nacional. Para la geóloga, ese reconocimiento también implica comprender que detrás de cada geoda hay una historia que comenzó con volcanes, continentes separándose y millones de años de agua circulando lentamente bajo lo que hoy es el norte uruguayo.