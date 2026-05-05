Las "Puertas del Infierno" se están apagando: el calor del pozo de gas disminuyó y alertan por el metano

Podría ser la atracción turística más desconcertante del mundo: un pozo de fuego rugiente del tamaño de un campo de fútbol situado en un desierto árido. El cráter de Darvaza, conocido como las "Puertas del Infierno", se encuentra en lo profundo del territorio de Turkmenistán, una nación aislada de Asia Central.

El cráter lleva décadas ardiendo. Con el paso de los años, se ha convertido en una atracción singular para visitantes aventureros y en un enigma para científicos e investigadores. Incluso ha servido de escenario para un video promocional de un presidente turcomano.

Pero ahora, las llamas de las "Puertas al Infierno" parecen estar extinguiéndose.

Los datos de imágenes infrarrojas tomados este año muestran que los incendios dentro del cráter de gas natural están disminuyendo. La intensidad del calor de las llamas ha disminuido en más del 75 % en los últimos tres años, según un análisis de Capterio, una empresa que monitorea las llamaradas de gas natural.

En un momento en que tantos incendios —tanto reales como metafóricos— han asolado el mundo, esta debería haber sido una excelente noticia. El gobierno de Turkmenistán lleva años prometiendo extinguir las llamas, alegando daños ambientales y perjuicios para la salud de la población.

Resulta que la historia no es tan sencilla. Pero antes, conviene saber más sobre el cráter.

El misterioso origen de las "Puertas del Infierno"

Su origen es misterioso. Según la tradición local, en las décadas de 1960 o 1970, unos geólogos soviéticos perforaban en busca de petróleo cuando descubrieron un yacimiento de gas natural en el desierto de Karakum. El terreno se derrumbó, creando un enorme cráter. Los geólogos prendieron fuego en la grieta para contener la emisión de gases tóxicos.

Calculaban que el fuego se extinguiría en cuestión de semanas. Sin embargo, más de cinco décadas después, una red de túneles llenos de gas sigue alimentando las llamas.

“La historia siempre es imprecisa”, dijo Rich Beal, guía de Koryo Tours con sede en Mongolia, quien, según sus cálculos, ha visitado el sitio 30 veces. “Nadie lo sabe con certeza”.

Pero para algunos, el atractivo es innegable. "Es un poco como contemplar un volcán en erupción", dijo.

¿Cómo se puede acceder a las "Puertas del Infierno"?

El cráter de Darvaza es de difícil acceso. Los extranjeros necesitan un visado para entrar en Turkmenistán, antigua república soviética, y solo pueden obtenerlo mediante una carta de invitación. El gobierno de Turkmenistán no respondió a las solicitudes de comentarios.

Pero este lugar, situado a unas cuatro horas en coche de Ashgabat, la capital de Turkmenistán, lleva mucho tiempo atrayendo a buscadores de aventuras.

Los visitantes pueden acercarse tanto al pozo que sienten una ráfaga de calor proveniente de las pequeñas llamas que arden en su interior.

El cráter también sirvió de telón de fondo para una inusual maniobra de propaganda política. En 2019, Gurbanguly Berdymukhamedov, entonces presidente de Turkmenistán, publicó imágenes de sí mismo conduciendo a gran velocidad alrededor del cráter en un camión, en un intento por desmentir los rumores sobre su muerte.

¿Qué pasa si se extingue el cráter de Darvaza?

Turkmenistán afirma haber intentado controlar las fugas de gas del cráter. En una publicación de 2025 del Foro Energético de Turkmenistán, un grupo industrial, el gobierno atribuyó la disminución de las llamas a dos pozos perforados cerca del cráter en 2024 para extraer gas natural.

Pero Capterio, la empresa de monitoreo, afirma que sus datos sugieren que las llamas podrían haber comenzado a atenuarse antes de que se perforaran los pozos. No está claro si factores naturales influyeron en la extinción del fuego.

Esto nos lleva a otro problema relacionado con el cráter: sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Según datos de Carbon Mapper, una organización sin fines de lucro con sede en Pasadena, California, el cráter emitió un promedio de 1300 kilogramos de metano por hora entre 2022 y 2025. Se trata de una cantidad significativa, aunque mucho menor que la de los gases liberados por algunos grandes yacimientos de petróleo y gas, afirmó Daniel Cusworth, director científico de Carbon Mapper.

La "Puerta del Infierno" en Turkmenistán. Foto: flydime / Flickr / Commons

Las llamas del cráter transforman el metano en dióxido de carbono. Esto es beneficioso para el planeta, ya que, a corto plazo, el metano contribuye al calentamiento global de forma mucho más significativa que el dióxido de carbono, según Mark Davis, director ejecutivo de Capterio. El fuego de las "Puertas del Infierno" impide que el metano se libere en su estado puro.

Carbon Mapper registró su última lectura en octubre de 2025. Esta mostró que las emisiones de metano habían aumentado a 1960 kilogramos por hora. Turkmenistán, uno de los principales productores de gas natural, ya presenta uno de los niveles más altos de emisiones mundiales de metano, según la Agencia Internacional de Energía. (El metano proveniente de la planta de Darvaza representa aproximadamente el 0,2 % de sus emisiones anuales totales).

Por ahora, aunque las llamas sean más pequeñas, puede que no tenga mucha importancia para el planeta. Y dado que el metano es altamente inflamable, es poco probable que los incendios se extingan por completo pronto, señaló Cusworth.

El pasado mes de noviembre, Beal, el guía turístico, visitó el lugar con un grupo y comentó sobre el pozo: "Recuerdo que rugía un poco más" en visitas anteriores.

Pero dijo que el lugar seguía siendo impresionante, con llamas que se elevaban a 1,5 o 1,8 metros de altura.

El calor era tan intenso, añadió, que su grupo asó malvaviscos y preparó café sobre una grieta reciente en el suelo del cráter.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times