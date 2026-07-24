Delincuentes se hicieron pasar por policías e intentaron secuestrar a un hombre en Piedras Blancas

Un hombre fue víctima de un intento de secuestro este viernes sobre las 8:38 horas en el barrio Piedras Blancas de Montevideo, cuando un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por policías intentó raptarlo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el hombre fue retirado de su vivienda en Pasaje C y Calle 5 por tres personas armadas que vestían ropa que tenía la inscripción "Policía".

Personal del área de Investigaciones logró ubicar la camioneta utilizada en el secuestro. Una vez que sus ocupantes constataron la presencia de los policías, huyeron de la escena.

El vehículo —que estaba requerido por hurto y tenía una matrícula falsa— fue encontrado abandonado en Santo Dumont y Miguel Estévez. En su interior habían municiones, precintos y equipos de comunicación.

Dentro de la camioneta se encontró un equipo de comunicación. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

En cuanto a la víctima del secuestro, logró comunicarse con su familia y luego realizó una denuncia.

Policía Científica trabajó en el lugar y la investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Flagrancia de 11.º turno.

Balacera en las picadas clandestinas del Parque Rodó: mataron a un niño de 12 años

Las picadas clandestinas que habitualmente se realizan en Parque Rodó terminaron con una balacera en la madrugada de este viernes. Como consecuencia murió un niño de 12 años y hay varios heridos producto de los disparos.

Según supo El País en base a fuentes policiales, algunos de los heridos fueron derivados al Hospital Pasteur, mientras que otros entraron al Pereira Rossell.

El ataque sucedió luego de la 1:00. Minutos más tarde varios heridos llegaron trasladados por particulares al Hospital Pasteur. Entre ellos el niño de 12 años, quien rato más tarde murió, y también otro menor de 14 años. Un joven de 22 años, familiar de los dos menores, también está entre los atacados a balazos. Pertenecen a la familia Puglia, un grupo con antecedentes criminales. Otros herido tienen 26, 30 y 54 años y la Policía presume que pertenecen al mismo bando.

Operativo de la Policía Científica tras balacera en el Parque Rodó que terminó con un niño muerto. Foto: Darwin Borrelli

Los dos menores, según el parte policial al que accedió El País, sufrieron "múltiples heridas de arma de fuego", al igual que su familiar de 22 años. Todos llegaron al hospital en el mismo auto.

A los pocos minutos arribó otro auto a la puerta de emergencia del hospital, conducido por otro integrante de la misma familia, que trasladaba al otro hombre de 54 años.

Policía Científica trabajó en el lugar y las tareas de investigación continúan en la mañana de este viernes, motivo por el que la rambla amaneció cortada al tránsito vehicular en el sentido hacia el este en la zona del Teatro de Verano y el Paseo de los Pescadores. El ataque se dio en una zona en la que habitualmente hay academias de choferes enseñando diversas maniobras.