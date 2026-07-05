Tres personas murieron en un incendio en Piedras Blancas; Bomberos rescató a un adolescente de 15 años

Tres personas murieron y un adolescente de 15 años resultó gravemente intoxicado por inhalación de humo tras un incendio registrado en una vivienda del barrio Piedras Blancas, en Montevideo, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el siniestro ocurrió sobre las 21:35 de este sábado, luego de que el Servicio de Emergencias 911 solicitara la intervención de las unidades operativas de Maroñas y Casavalle, con apoyo de una unidad del Cuartel Centenario. El incendio se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de Dunant y Azotea de Lima.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado y afectaba la totalidad de la vivienda, de aproximadamente 50 metros cuadrados, construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano.

Incendio en Piedras Blancas

Los bomberos iniciaron de inmediato un ataque directo para controlar las llamas. Una vez reducida su intensidad, ingresaron por la puerta principal y localizaron a un adolescente de 15 años inconsciente, con evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo.

El menor fue rescatado y entregado a personal policial, que lo trasladó de urgencia a la Policlínica Capitán Tula para recibir asistencia médica.

Víctimas

Mientras continuaban las tareas de extinción, búsqueda y rescate, los efectivos encontraron sin vida a tres personas: dos hombres de 47 y 25 años y una mujer de 44 años.

Según informó Bomberos, las víctimas estaban en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde los propietarios desarrollaban tareas de tapicería.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

La Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno fue enterada del hecho y dispuso las actuaciones correspondientes.

En tanto, la Dirección Nacional de Bomberos indicó que el Departamento de Investigación de Siniestros quedó a cargo de determinar la causa y el origen del incendio.