Dictaron arresto domiciliario para el joven acusado de disparar a una niña de tres años: qué se sabe del caso

Un hombre fue imputado este sábado al ser señalado como el presunto autor del disparo que hirió a una niña de tres años en una casa de Piedras Blancas. Inicialmente la fiscal Mirna Busich, quien está a cargo del caso, había solicitado el envío a prisión como medida preventiva mientras continúa la investigación, pero esta posibilidad se descartó en la audiencia con la Justicia y se decidió el arresto domiciliario.

El caso, aún, tiene una serie de complejidades, según reconstruyó El País en base a fuentes al tanto de la investigación. Una es que el arma involucrada aún no aparece. Otra es que no están claras las circunstancias en las que se produjo el disparo que dejó a la niña en estado grave, internada en el Hospital Pereira Rossell, con un balazo en el cuello.

Del descarte de la rapiña al allanamiento en Piedras Blancas

El primer parte policial que emitió la Jefatura de Policía de Montevideo el jueves indicaba que se había tomado conocimiento de lo ocurrido el miércoles en la vivienda de Helvecia y Canoa y que quedó "descartado" que el disparo hubiera sido producto de una rapiña en la vía pública, una versión que había deslizado la madre de la niña en primera instancia.

La Policía detuvo este viernes a un sospechoso. Se realizó un allanamiento en una casa ubicada en la calle Helvecia en búsqueda de dispositivos electrónicos, armas de fuego y "otros elementos de interés para el esclarecimiento del caso", según el parte policial. "Durante el procedimiento fue detenido un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho investigado. El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía competente, mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos", añade el parte que informa de la situación.

Pese a que la Fiscalía inicialmente había pedido la prisión preventiva del sospechoso, finalmente en la instancia judicial se decidió un arresto domiciliario mientras se avanza camino al juicio. El joven detenido no tiene antecedentes penales ni indagatorias y cuenta con un trabajo formal. Pese a que él no negó ser el autor, la investigación avanzará sobre otras líneas porque no se descarta que haya más involucrados en el caso.

Según informó Telemundo (Canal 12), el imputado tiene 27 años y es amigo del padre de la niña, motivo por el que ese día se encontraba en la casa. Los delitos imputados fueron los de lesiones personales y tráfico de armas.