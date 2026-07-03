Detuvieron a un hombre por el caso de la niña de tres años que fue baleada en Piedras Blancas

Personal del Área de Investigaciones realizó este viernes un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Helvecia, donde detuvieron a un hombre en el marco de la investigación por el caso en el que resultó herida de bala una niña de tres años el pasado miércoles en el barrio Piedras Blancas.

El operativo tuvo como fin la búsqueda e incautación de armas de fuego y dispositivos electrónicos. Del procedimiento también participaron funcionarios pertenecientes a la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).

El individuo detenido es mayor de edad y estaría vinculado al hecho que se está investigando. Además, fue trasladado a una dependencia policial y actualmente se encuentra a disposición de Fiscalía.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

Qué se sabe del caso

Tras ser herida de bala el pasado miércoles en Piedras Blancas, la menor ingresó de inmediato a la policlínica de Capitán Tula, donde fue estabilizada por el personal de salud, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales. Posteriormente, fue derivada al Hospital Pereira Rossell para continuar con la atención.

Dos personas se encontraban manipulando un arma de fuego cuando, de forma accidental, se efectuó un disparo que impactó en la niña.

Operativo policial, dos mujeres policías escoltando a persona esposada. Estefania Leal/Archivo El Pais

Condena por crimen de adolescente

La Justicia de Maldonado imputó y condenó a 10 años y medio de cárcel al hombre que mató al adolescente de 14 años en la madrugada del 21 de junio cuando estaba dentro de un auto. Respecto al segundo detenido, una vez culminadas las actuaciones judiciales correspondientes, recuperó la libertad.

El 21 de junio próximo a la hora 23:07, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre una persona herida por arma de fuego en el interior de un vehículo que se encontraba en la intersección de las calles José Nasazzi y Alberto Supicci, en el barrio Las Cooperativas de la ciudad de Maldonado.

Al lugar concurrieron de manera inmediata efectivos policiales y una unidad de emergencia médica, constatándose el fallecimiento de un adolescente de 14 años, quien se encontraba como acompañante en el vehículo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, momentos antes se habría producido un intercambio de palabras con dos individuos, quienes efectuaron varios disparos contra el vehículo, resultando herido de muerte el adolescente.