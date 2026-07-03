Negro visitó los centros donde se encuentran los policías baleados: "No estamos escatimando esfuerzos"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó este viernes en relación a los funcionarios policiales que resultaron heridos de bala en las últimas horas. El pasado jueves, un policía fue herido de bala en el barrio Peñarol, y a este caso se le suman los otros dos policías que también recibieron impactos durante un procedimiento entre los barrios Atahualpa y Prado este viernes.

Negro detalló en su cuenta de X que concurrió a los centros de salud donde se encuentran internados estos policías. Allí, mantuvo diálogo con los médicos que están a cargo de los cuidados.

"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", expresó el jerarca.

En esa línea, dijo que desde la cartera no están "escatimando esfuerzos ni recursos en proteger la tarea" de la Policía Nacional, que se encuentra "en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población".

Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo.



La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo… — Carlos Negro (@CNegro7) July 3, 2026

Cómo fueron baleados los policías

Un primer policía fue baleado en horas de la noche del pasado jueves en el barrio Peñarol, cuando se encontraba dentro de un auto de investigación, por lo que no estaba identificado. Este funcionario se encuentra actualmente fuera de peligro.

El policía concurrió al lugar en primer lugar tras registrar detonaciones de arma de fuego mediante el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- y al llegar, recibió los impactos de bala desde una casa.

En tanto, este viernes dos policías fueron heridos de bala durante un operativo en el marco de un hurto que estaba ocurriendo en un residencial ubicado entre los barrios Atahualpa y Prado, cerca de la seccional 12 de Montevideo.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió El País, los funcionarios llegaron al lugar tras recibir el aviso de que había delincuentes dentro del residencial. Cuando arribaron al residencial, se produjo un tiroteo y los dos agentes recibieron impactos de bala.

Una de ellos recibió un disparo en la pierna y se presume que sufrió una fractura. El otro policía resultó herido de mayor gravedad y será intervenido quirúrgicamente en la jornada de este viernes. Según supo El País, recibió dos impactos de bala, uno en un hombro y otro en el tórax. Este último proyectil habría ingresado por un lateral del chaleco antibalas, en una zona que la protección no cubría.

Exministro dijo que la situación "no admite más improvisación"

Nicolás Martinelli, quien ocupó el cargo de ministro del Interior durante la pasada administración, dijo que los efectivos baleados "no son números". "Son hombres y mujeres que salen todos los días a proteger a los uruguayos, poniendo en riesgo su propia vida", expresó en un posteo en X.

Sostuvo que la situación "no admite más improvisación" y que el debate "sobre si caben o no los vehículos militares ya pasó". "Que el nuevo Jefe de Policía de Montevideo [Alfredo Clavijo] esté de licencia en este momento es inaceptable. Y que esa licencia haya sido autorizada por usted habla más de su conducción que de él", añadió.

Alfredo Clavijo es el nuevo Jefe de Policía de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

"Si no puede proteger a quienes tienen la responsabilidad de protegernos, ¿cómo piensa proteger al resto de los ciudadanos?, cuestionó. Además, señaló que los policías heridos no perdieron su vida ya que estaban armados y portaban chalecos antibalas. "Los ciudadanos de a pie no cuentan con esa protección", manifestó.

"Uruguay atraviesa el semestre más violento de los últimos ocho años. Señor presidente [Yamandú Orsi], es momento de tomar otras decisiones", concluyó Martinelli.

Tres policías heridos de bala en menos de 24 horas.



Ayer, un efectivo fue baleado en el abdomen. Hoy, otros dos: una joven policía herida en una pierna y otro efectivo herido por un disparo en el tórax. Todos internados.



No son números. Son hombres y mujeres que salen todos los… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) July 3, 2026