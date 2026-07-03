"Estamos en el ruedo": Gonzalo Moratorio alcanza la meta de recaudación para costear su tratamiento

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, que lucha por acceder a una costosa terapia experimental para combatir un tumor cerebral que afecta su salud, anunció este viernes que alcanzó la meta de recaudación de un millón de dólares para poder acceder a una terapia experimental disponible únicamente en Estados Unidos, Suiza o Japón.

En un video de Instagram publicado por el médico Fernando "Monti" Montero, profesional que acompaña al científico en su tratamiento, ambos anunciaron que "con las proyecciones que se vienen", ya estarían llegando a la meta de recaudación.

"Realmente es un sueño y algo que de alguna manera, nos llena de esperanza", dijo Moratorio. Por su parte Montero destacó que durante la tarde del pasado jueves, se subastó una obra de Pablo Atchugarry a beneficio del científico. "Eso es lo que hace que se llegue a la meta", indicó.

Gonzalo Moratorio junto al médico Fernando Montero. Foto: captura de pantalla.

Moratorio detalló que viajará a Estados Unidos durante la madrugada de este sábado. "Buscamos comenzar todo lo necesario para mi tratamiento de células CAR-T, pero para esto vamos a tener que esperar un poco y evaluar muchas cosas, pero estamos ya en el ruedo", destacó.

Por otro lado, el experto subrayó que lo que sobre de la campaña de recaudación para su tratamiento será donado: "La idea es que si sobra un dolar de todo esto, se pueda reutilizar en causas que ataquen particularmente determinados temas, como el cáncer cerebral", dijo Moratorio.

Cómo es tratamiento al que busca someterse Moratorio

Montero grabó en mayo un video junto a Moratorio en el que explicó cómo es el tratamiento al que busca someterse el experto. En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta Moratorio, el tratamiento al que se someterá y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.

"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.

Gonzalo Moratorio, este jueves, ingresando al Palacio de los Tribunales. Foto: Estefanía Leal.

Montero agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.

"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Montero reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".

Cómo colaborar

La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.