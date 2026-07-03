"Les llegó una información falsa": responsable del residencial rapiñado dijo que el lugar "fue entregado"

El responsable del residencial que fue rapiñado durante el mediodía de este viernes manifestó tener la sospecha de que el recinto fue "entregado" ya que los delincuentes fueron en la búsqueda de cajas fuertes donde se guardan pertenencias. El crimen generó un importante operativo policial en el área luego de que dos policías fueran baleados por parte de los delincuentes tras llegar al lugar.

"A ellos [los delincuentes] les llega una información falsa de que en las cajas fuertes teníamos dinero". "Ellos rompieron las cajas fuertes y se llevaron artículos que no tienen ningún tipo de valor y esos objetos luego aparecieron todos tirados por la zona", dijo a Subrayado (Canal 10) Matías, el responsable del hogar.

Detalló que es la primera vez que ocurre una rapiña en el residencial. "Nunca hubo ningún tipo de robo, pero creo que es la realidad que se vive en Uruguay", manifestó.

Matías, responsable del residencial rapiñado. Foto: captura Subrayado (Canal 10)

Aún así, relató que los delincuentes se lograron llevar $ 2.000 que se encontraban dentro de un sobre y destacó que no hubo personas lesionadas tras el crimen. "Agradecemos a la policía que llegó muy rápido y desplegó un operativo muy grande en la zona", añadió.

Dijo que la mayoría de los residentes del lugar se encuentran en buen estado y "que la mayoría nunca se enteró" del delito. Por otro lado, relató que "una abuela muy cómica", le dijo a los delincuentes "que vayan a robar al banco".

"Otra abuela, que estaba a medio metro del delincuente, siguió hablando por teléfono porque no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo", añadió.

"Creemos que fue entregado", dijo el responsable del residencial que fue escenario de una rapiña este viernes. @miguechagas pic.twitter.com/nPTBXYvQHr — Subrayado (@Subrayado) July 3, 2026

Qué se sabe de la salud de los policías baleados

Tras el hecho, la Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado en el que informó que los funcionarios policiales que recibieron impactos de bala fueron trasladados a dos centros asistenciales diferentes.

A una policía de 23 años se le diagnosticó "herida de arma de fuego en miembro inferior derecho con entrada y salida, estable", y actualmente se encuentra internada en el Hospital Policial.

Por otro lado, otro funcionario de 48 años fue diagnosticado con "herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, a la altura del pecho, con orificio de entrada sin salida", y fue intervenido en el block quirúrgico del Hospital Español. Actualmente se encuentra en CTI en estado grave, pero estable, informó el Ministerio de Interior.