Así fue el ataque a balazos a policía en Nuevo Ellauri: el funcionario continúa en el Hospital Policial

Un video difundido este miércoles muestra el momento en el que fue baleado el policía perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el cruce entre San Martín y Tte. Galeano, en el barrio Nuevo Ellauri.

El registro del asalto, del que dio cuenta el periodista de Telemundo (Canal 12) Emiliano Wigman, muestra cómo un delincuente se aproxima por detrás del policía -que iba uniformado- quien intenta sacar su arma de reglamento, y en ese instante el criminal empieza a disparar.

Según pudo saber El País, el hombre trabaja en el INR hace un año y previo al ataque, ocurrido el lunes, iba rumbo a un curso por su función.

#AHORA Así fue la rapiña al policía que balearon para robarle el arma reglamentaria en Nuevo Ellauri el lunes al mediodía.



El delincuente llegó por la espalda y comenzó a dispararle antes que llegase a desenfundar el arma.



Hay un adolescente de 17 años y un hombre de 20 a… pic.twitter.com/aIv4mdgwSL — Emiliano Wigman (@EmiWigman) June 10, 2026

El funcionario recibió varios balazos en su chaleco antibalas: uno la altura de la zona abdominal y otro cercano al riñón. Además recibió otro impacto de bala en un hombro que le produjo una fractura, así como también en uno de sus pies. Según pudo saber El País en base a fuentes del INR, el hombre será intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Hospital Policial, ya que tiene uno de sus brazos con una importante inflamación.

Al Inisa menor de edad investigado por el hecho

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes de 2do Turno formalizó este miércoles la investigación e imputó a un adolescente por el asalto al policía.

La imputación fue "por la presunta comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa y en calidad de cómplice, en régimen de reiteración real con una infracción grave tipificada como un delito de receptación agravado por cometerse sobre vehículo automotor, este último en carácter de autor", informó Fiscalía.

Hasta el dictado de una sentencia definitiva, al menor se le impuso una medida cautelar privativa de libertad de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Otra persona que estaría vinculada a los hechos continúa a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 16to. Turno.

Lograron hallar el arma del policía

El pasado martes, el Ministerio del Interior informó que el arma de reglamento que había sido robada al policía fue hallada en un descampado en la calle Simón del Pino, a pocos metros de donde se produjo la rapiña. El arma -una pistola calibre 9 milímetros- se encontraba entre un conjunto de chapas.

Arma que fue recuperada y había sido robada previamente a un policía. Foto: Ministerio del Interior.

En el marco de la investigación del crimen, se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas en la calle Simón del Pino entre Bulevar Aparicio Saravia y Camino Leandro Gómez, donde se incautaron armas de fuego y municiones, así como un chaleco antibalas y cuatro motos. Asimismo, se encontró un morral que contenía 53 dosis de una sustancia amarillenta y dinero en efectivo.