Recuperaron el arma que había sido robada a policía al que le dispararon en Nuevo Ellauri

El Ministerio del Interior informó este martes que fue recuperada el arma de reglamento del policía del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que fue baleado el pasado lunes en el cruce entre San Martín y Tte. Galeano, en el barrio Nuevo Ellauri. Dos delincuentes intentaron robarle su arma y le dispararon.

Según un comunicado de la cartera, el arma pudo ser encontrada luego de que las autoridades recibieran información de que se encontraba en un descampado en la calle Simón del Pino, a pocos metros de donde se produjo la rapiña. En ese lugar la policía había realizado allanamientos a tres viviendas previamente.

Una vez en el lugar, los efectivos hallaron el arma -una pistola calibre 9 milímetros- entre un conjunto de chapas.

La Fiscalía de Flagrancia de 16.º Turno dispuso el envío del arma a Policía Científica para que se le realicen pericias.

Cómo fue el crimen donde el policía resultó baleado

El funcionario policial fue baleado durante una rapiña en horas de la mañana del pasado lunes en Nuevo Ellauri. El hecho ocurrió cuando el policía -de 31 años y que iba uniformado- fue abordado por un delincuente que le exigió su arma y el efectivo se resistió.

Tras esto, el hombre recibió un total de seis balazos en su chaleco antibalas con su propia arma: uno la altura de la zona abdominal y otro cercano al riñon. Además recibió otro impacto de bala en un hombro que le produjo una fractura, así como también en uno de sus pies. Los delincuentes lograron llevarse el arma de fuego.

Pese a tener hematomas en el pecho por los impactos de bala contenidos por el chaleco, el cuadro del policía no reviste gravedad y se encuentra actualmente internado en el Hospital Policial.

En el marco de la investigación del crimen, el lunes se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas en la calle Simón del Pino entre Bulevar Aparicio Saravia y Camino Leandro Gómez.

Durante el operativo se logró detener a un adolescente de 17 años y a un hombre de 20. Ambos se encuentran a disposición de la fiscalía mientras continúa la investigación. Además, se incautaron armas de fuego y municiones, así como un chaleco antibalas y cuatro motos. Asimismo, se encontró un morral que contenía 53 dosis de una sustancia amarillenta y dinero en efectivo.